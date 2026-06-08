Los seguidores de Castlevania: Belmont’s Curse se llevaron una sorpresa cuando el reciente trailer con fecha de lanzamiento omitió cualquier referencia a Nintendo Switch. La situación provocó preguntas entre la comunidad, especialmente porque el proyecto había sido anunciado originalmente para la consola híbrida de Nintendo.

Por fortuna, parece que los usuarios de la plataforma pueden estar tranquilos. La cuenta oficial relacionada con el juego aclaró que la versión para Switch sigue en desarrollo y mantiene su estreno previsto para 2026.

La versión de Nintendo Switch llegará después

De acuerdo con la información compartida por la cuenta oficial de Castlevania: Belmont’s Curse, la razón por la que no apareció el logo de Nintendo Switch en el más reciente avance es bastante simple: esta edición se lanzará después que las versiones de otras plataformas.

El mensaje señala que la versión para la consola de Nintendo continúa programada para 2026. Sin embargo, todavía no tiene una fecha específica de lanzamiento ni un periodo definido para las preventas.

La declaración oficial indica lo siguiente:

“El lanzamiento de la versión para Nintendo Switch está programado para 2026, pero la fecha de lanzamiento y las preventas serán anunciadas más adelante.”

Esto significa que los jugadores de Switch tendrán que esperar un poco más para conocer cuándo podrán disfrutar la nueva aventura de la franquicia.

¿También llegará a Nintendo Switch 2?

Por ahora, la información oficial solamente menciona una versión para Nintendo Switch. Sin embargo, muchos jugadores consideran probable que el juego también aparezca en Nintendo Switch 2 porque la consola está recibiendo versiones de numerosos títulos multiplataforma.

Aun así, los responsables del proyecto todavía no han confirmado una edición para el nuevo sistema. Debido a ello, habrá que esperar futuros anuncios para conocer los planes definitivos de lanzamiento.

Un regreso muy esperado para la saga

El proyecto ha llamado la atención por continuar el legado de una de las franquicias más importantes de los videojuegos de acción y aventura.

Mientras llegan más detalles sobre la versión de Nintendo Switch, los fans ya saben que el juego sigue en camino y que el retraso respecto a otros sistemas no significa una cancelación.

¿Piensas jugar Castlevania: Belmont’s Curse en Nintendo Switch? ¿Te gustaría ver una versión mejorada para Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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