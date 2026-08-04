Dragon Ball: Sparking! ZERO está lejos de ser un juego perfecto, pero es innegable que logró resonar con la comunidad como muy pocos títulos de la franquicia lo han hecho; no es para menos, pues se trata del Budokai Tenkaichi 4 que tanto pidieron los fanáticos durante años. Por eso es poco sorprendente descubrir que su más reciente DLC atrajo a miles de jugadores.

A finales de julio, el videojuego de lucha recibió la ambiciosa expansión Super Limit-Breaking NEO, que agregó más de 30 peleadores adicionales, un nuevo modo single-player y más contenido que enriquece la experiencia. Junto al lanzamiento del paquete descargable llegó una actualización gratuita que mejoró el sistema de combate.

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Dragon Ball: Sparking! ZERO resurge en PC y vive su mejor momento en años

El título de Bandai Namco y Spike Chunsoft llegó a las tiendas a principios de octubre de 2024 con una excelente recepción, pues incluso batió los récords históricos de la franquicia en Steam al reunir miles de jugadores en su periodo de acceso anticipado. La cifra de usuarios concurrentes se multiplicó durante el lanzamiento oficial.

En un comunicado, los desarrolladores celebraron el buen rendimiento comercial de la nueva entrega de la saga Budokai Tenkaichi y confirmaron que se vendieron 3 millones de copias en sólo 24 horas. La última actualización sobre el tema llegó en 2025, cuando se dio a conocer que se despacharon más de 5 millones de unidades.

Es evidente que Dragon Ball: Sparking! ZERO es un éxito rotundo, pero los problemas se hicieron presentes muy rápido. A pesar de la buena recepción, el título perdió jugadores a un ritmo acelerado en Steam, lo que provocó que encontrar partidas online fuera cada vez más difícil en PC. La comunidad criticó la falta de contenido y novedades.

Ahora, casi 2 años después del estreno oficial, el videojuego que reúne a Goku y compañía volvió a estar en el centro de atención gracias al lanzamiento de Super Limit-Breaking NEO, el DLC más grande hasta la fecha. El título experimentó un repunte de popularidad bastante significativo tras el debut de dicho contenido descargable.

Dragon Ball: Sparking! ZERO promedió entre 1000 y 2000 usuarios concurrentes en Steam durante el primer trimestre de 2026, pero tras el estreno de la expansión alcanzó un pico máximo de 4864 jugadores simultáneos. En este momento, hay 2597 personas conectadas sólo en la versión de PC.

Si bien esa cifra está lejos del récord histórico de más de 122,554 usuarios que se registró a finales de 2024, es la marca más alta desde febrero de 2025. Esto demuestra que muchos fans aprovecharon el debut de Super Limit-Breaking NEO para regresar al videojuego o probarlo por primera vez.

Debido a que PlayStation y XBOX mantienen en secreto el número de jugadores en sus plataformas, es imposible saber si un fenómeno similar ocurrió en consolas. Aun así, es evidente que el título experimentó un repunte de popularidad gracias a su DLC.

Dragon Ball: Sparking ZERO! aumenta su número de jugadores en PC gracias al lanzamiento de la expansión Super Limit-Breaking NEO

Dragon Ball: Sparking! ZERO y su DLC tienen 25% de descuento en Steam

Ciertamente, ahora es el mejor momento para probar el juego de lucha y explorar todo lo que tiene por ofrecer. Aunque la edición básica carece de un descuento y ahora mismo se vende por $49.99 USD en Steam, la versión que incluye la más reciente actualización forma parte de una rebaja especial.

En específico, Dragon Ball: Sparking! ZERO - Edición Super Limit-Breaking NEO tiene 25% de descuento y se vende por $59.99 USD, es decir, $854.25 MXN. Esta versión incluye todo el contenido base y la más reciente expansión, que da acceso a 33 luchadores, 20 objetos de personalización, 4 nuevos escenarios, un modo single-player con elementos RPG e historias alternativas.

Aquellos que ya tengan el juego y sólo estén interesados en adquirir el DLC, deben saber que el contenido descargable está disponible por $499 MXN, así que tristemente no tiene una rebaja. Aun así, el precio es ligeramente más accesible de lo que muchos jugadores temían.

También hay que considerar que la Edición Super Limit-Breaking NEO no incluye los bundles de Dragon Ball Super: Super Hero ni Dragon Ball Daima. Los jugadores de PC pueden adquirir la Legendary Edition por $1281.75 MXN para desbloquear la experiencia original, el primer Pase de Temporada, trajes adicionales y otros objetos de personalización.

Por ahora, Bandai Namco guarda silencio sobre sus planes y se desconoce si tiene la intención de nutrir a Dragon Ball: Sparking! ZERO en los próximos meses o años con más contenido.

Dragon Ball: Sparking! ZERO Super Limit-Breaking NEO Edition tiene 25% de descuento en Steam

Pero dinos, ¿regresaste al título de peleas? ¿Cuál es tu personaje favorito de la expansión? Déjanos leerte en los comentarios.

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