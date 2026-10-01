Los videojuegos están en todos lados y pueden aparecer, incluso, como referencia en los momentos más polémicos, como una protesta política en México.

Hoy, un grupo de trabajadores electricistas realizaron una marcha y una serie de protestas que culminaron en la antigua sede presidencial de Los Pinos y volcaron su furia contra la estatua del expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

¿Qué tiene que ver esto con el gaming? Pues uno de los que le cortó la cabeza a la estatua llevaba una playera pirata de Super Mario Bros..

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Sujeto con playera pirata de Super Mario Bros. deja sin cabeza a la estatua de Felipe Calderón

La protesta se salió de control en la Ciudad de México. Un grupo de extrabajadores de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) llevaron su protesta hacia el Complejo Cultural Los Pinos (vía El Heraldo de México).

Este recinto, que anteriormente era la residencia presidencial, cuenta con estatuas de los presidentes mexicanos, pero se sabía que en años recientes la de Felipe Calderón ha sido víctima de vandalismo.

Sin embargo, esta vez la turba llevó la violencia simbólica hacia otro nivel pues le cortaron la cabeza y el hecho curioso que tiene que ver con el gaming es que uno de los que se encargó de ello portaba una playera pirata de Super Mario Bros., la exitosa franquicia de Nintendo y una de las más importantes del gaming en todo el mundo.

La protesta se originó por parte del Frente Amplio de Unidad (FAU), quienes se dieron cita en Reforma, donde el expresidente asistió a un foro de partidos de derecha. Cabe mencionar que fue el exmandatario durante su sexenio quien extinguió a LyFC y liquidó a miles de trabajadores.

🚨🚨 Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) decapitaron una estatua del expresidente Felipe Calderón en el Centro Cultural Los Pinos, en el marco de las protestas por su participación en el Foro América Libre.



🔴 Los manifestantes, integrantes de la extinta… pic.twitter.com/uZs73O6jh1 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) September 30, 2026

El gaming en México ha sido noticia en días recientes por algunas polémicas

México es uno de los mercados más importantes de videojuegos a nivel mundial y líder en América Latina. Sin embargo, en días recientes la nota la dieron algunos hechos polémicos.

Por un lado, se mantiene la demanda contra Sony y PlayStation interpuesta por el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas y la diputada del mismo partido Iraís Reyes, quienes actúan contra la compañía japonesa acusándola de monopolio en su intento por eliminar el formato físico y ofrecer como única vía de adquisición de juegos la PlayStation Store.

Asimismo, los legisladores están interesados en modificar las leyes para que haya bases legales que den cuenta de esta transición de lo físico hacia lo digital y quede claro el tipo de producto por el que se paga y el papel y posición legal de aquel que lo adquiere.

Por otra parte, uno de los lugares de encuentro y comercio simbólicos para la comunidad de gaming y anime, la Friki Plaza, cerró tras un operativo contra la piratería en un golpe de las autoridades con productos valuados en $1,264,900 MXN.

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