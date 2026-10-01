Tras años de especulación, Toei Animation confirmó a principios de 2026 que la obra de Akira Toriyama regresaría con Dragon Ball Super: Beerus, un remake del anime que debutó originalmente en 2015 y que recibió críticas mixtas. Ya sabemos cuándo se estrenará en Occidente y en qué plataformas estará disponible.

La nueva serie se mostró al mundo por primera vez en el Dragon Ball Genkidamatsuri, un evento especial que formó parte de los festejos por el 40.° aniversario de la franquicia. Durante la transmisión, se compartieron novedades relacionadas con los próximos videojuegos y, por supuesto, los nuevos proyectos animados.

Ya conocemos la fecha de estreno del anime, así como los servicios de streaming en los que será posible observar los nuevos episodios cada semana en Occidente. La noticia generó entusiasmo en la comunidad, pero un detalle decepcionó a los fans de Latinoamérica y otras regiones.

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Es oficial: Dragon Ball Super: Beerus debutará en Netflix durante octubre de 2026

En agosto, Toei Animation confirmó que Dragon Ball Super: Beerus celebraría un panel especial en la Comic-Con de New York, que tendrá lugar del 8 a 11 de octubre de este año. Eso hizo creer a los fanáticos que el estreno del anime tendría lugar ese mes. Por suerte, la información se confirmó poco después.

A principios de septiembre, la compañía reveló que el remake se estrenará el 11 de octubre de 2026 en Japón a través de la señal de Fuji TV, con un debut posterior en Prime Video y otros sitios de streaming. El anuncio inicial no incluyó la fecha de lanzamiento para Occidente, ni mencionó la plataforma en la que estaría disponible.

Afortunadamente, Toei Animation por fin puso fin al misterio y reveló cuándo llegará la serie animada a Estados Unidos y otros países.

Durante la noche del 30 de septiembre, la productora informó que Dragon Ball Super: Beerus se estrenará a través de Netflix en esta parte del mundo, por lo que ese es el primer servicio de streaming confirmado para Occidente. Para celebrar el anuncio, se compartió el mismo avance con subtítulos en múltiples idiomas.

Las fechas de estreno cambian en función del territorio, pero parece que ninguna coincide con el debut en Japón. Esto quiere decir que el anime se lanzará en Netflix al menos un par de días después de su transmisión original en tierras niponas, lo que obligará a los fans occidentales a esperar.

Los suscriptores del servicio de paga ya pueden buscar Dragon Ball Super: Beerus en la aplicación para móviles, PC, televisión o consola para añadirlo a su lista de espera. Según los usuarios que revisaron la app en diversas regiones, la serie se estrenará el 16 de octubre en Australia y Nueva Zelanda.

Por su parte, los fans de Estados Unidos, Francia, Italia, Portugal, España y Alemania deberán esperar un poco más, hasta el 17 de octubre de 2026.

Dragon Ball Super: Beerus se estrenará el 17 de octubre en Netflix en Estados Unidos y otros países

Aún no hay una fecha de lanzamiento para México, Chile, Argentina y otros países de LATAM, pues el anime aparece en la aplicación sin una ventana de estreno. Es probable que para nuestra región se siga el mismo calendario que en Estados Unidos, pero habrá que esperar para descubrirlo.

DRAGON BALL SUPER: BEERUS 💥 Coming to Netflix in the US on October 17. pic.twitter.com/o6lUEyUOIu — Netflix (@netflix) October 1, 2026

Dragon Ball Super: Beerus también se estrenará en Crunchyroll

Netflix es el primer servicio de suscripción confirmado que transmitirá Dragon Ball Super: Beerus en todo el mundo, pero parece que no será el único.

En semanas recientes, una fuente señaló que el anime también se estrenaría en Crunchyroll, una de las plataformas especializadas en anime más populares del mundo. Si bien el debut global aún se pone en duda, ya sabemos que la serie sí estará disponible allí al menos en un país.

En un post en redes sociales, la cuenta oficial de Crunchyroll para Francia confirmó que Dragon Ball Super: Beerus estará disponible en aquella región el 11 de octubre de 2026, es decir, el mismo día que su transmisión en Japón. Esto quiere decir que este servicio tendrá un estreno simultáneo, tal como sucedió con DB Daima hace un par de años.

Por el momento, ni el perfil principal de Crunchyroll ni la cuenta de Latinoamérica se han pronunciado sobre el estreno del anime. Es posible que próximamente haya más información al respecto, en caso de que la serie sí llegue a esa plataforma en nuestra región.

Mientras tanto, vale la pena recordar que la compañía actualizó recientemente su catálogo de estrenos para la temporada de otoño 2026. Entre las nuevas producciones que se incorporarán al catálogo en octubre encontramos Super Psychic Policeman Chojo, A Certain Dark Item y From Far Away.

Crunchyroll Francia confirma el estreno de Dragon Ball Super: Beerus, pero aún no hay noticias para México y el resto de LATAM

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