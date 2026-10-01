Pese a estar conmemorando el 25.º aniversario de Xbox, 2026 está lejos de ser un año brillante para la marca de Microsoft. De hecho, está en un proceso de “reinicio” que ha provocado el desempleo de cientos de trabajadores y el cierre de estudios. Antiguo jefe de PlayStation reconoce que la posición en la que está Asha Sharma es compleja, pero le dio un consejo que la ayudará a definir la identidad de XBOX.

Shawn Layden, que fuera director general de Sony Interactive Entertainment America en los tiempos de Reggie Fils-Aimé y Phil Spencer como líderes de Nintendo y Xbox, respectivamente, apareció en el más reciente podcast de The Expansion Pass para hablar, entre otros temas, sobre el momento por el que pasa XBOX.

Shawn Layden compara a XBOX con SEGA

Cuando abordaron la crisis de identidad de XBOX, Layden asemejó la comprometida posición a la que vivió SEGA cuando se vio obligada a abandonar el negocio de producción de consolas de videojuegos porque ya no pudo hacer frente a sus competidoras tras el fracaso comercial del Dreamcast en el lejano 2001 para enfocarse así en el desarrollo y distribución de juegos porque, a diferencia de sus contrapartes, SEGA no tenía grandes bolsillos.

“Creo que si tienes un montón de dinero de Microsoft tal vez no sientas esa tensión hasta que de repente es difícil de ignorar”, expresó el directivo.

Actualmente, es ampliamente sabido que el negocio de consolas de Microsoft no es tan bueno como el de Sony o Nintendo a tal grado que la compañía estadounidense en años recientes ha dejado de revelar las unidades vendidas. Esto se suma a la falta de exclusividades en consolas como tal, una decisión que data de mediados de la década pasada. De cara a la siguiente generación de consolas y el lanzamiento de su exponente, Project Helix, XBOX da pocas razones a los jugadores para tener una consola de la marca.

Es precisamente por eso que Layden considera que Microsoft se encuentra en la misma posición que SEGA a inicios del milenio.

“Microsoft nunca tomó una decisión”, expresó Layden. “O si la tomó no la mantuvo a la larga”.

Shawn Layden considera que XBOX pasa por el momento que SEGA vivió antes de decidir abandonar el negocio de consolas (imagen: GDC, SEGA, Microsoft, LEVEL UP)

Shawn Layden dio consejo a Asha Sharma para el bien de XBOX

El ejecutivo explicó que una consola sin exclusivos no tiene sentido, y que si se quiere ser una de las más grandes distribuidoras se requiere estar en todas las plataformas: “no puedes ser exitoso en ambos [negocios]”. Por otro lado, si Microsoft iba a ofrecer un servicio de suscripción (Xbox Game Pass) se impactaría en las ventas de los juegos.

Cuando el interlocutor le preguntó qué consejo le daría a Sharma, Layden le dijo que debía tomar una decisión porque se encuentra en ese “momento Dreamcast”, en el que tiene que elegir entre enfocarse en el hardware o en el software.

Microsoft respalda el siguiente proyecto de consola de XBOX (imagen: Microsoft)

“Tienes que elegir un camino”, comentó Layden recordando lo reflexionado al respecto semanas atrás. “O bien aspiras a ser una plataforma que compita con PlayStation —y lo cierto es que Xbox lleva años sin competir realmente con PlayStation—, aunque esa opción no está descartada; al fin y al cabo, todavía se puede intentar de nuevo. Y eso conlleva tomar ciertas decisiones sobre la plataforma. Hemos hablado de la exclusividad. Hemos hablado de como incentivar a los desarrolladores externos para que apoyen tu plataforma de manera significativa. Todo esto gira en torno al negocio de las plataformas”.

“O bien, puedes dar un paso atrás y reconocer que eres la mayor editora de videojuegos del mundo. Bueno, tal vez Tencent sea más grande, pero en Occidente eres la mayor editora que existe, con Activision, Blizzard, Bethesda y todas las demás piezas que la componen. Asume ese papel. Éste es tu momento Dreamcast, aquel en el que SEGA decidió dejar el negocio del hardware para centrarse exclusivamente en ser una gran compañía de software y publicar sus títulos en PlayStation 2. Es posible hacerlo; ya se ha hecho antes. Así que ése es mi consejo: decídete”.

Afortunadamente para XBOX, Microsoft ha empezado a recapacitar en este sentido y ha tomado decisiones que darán valor a la marca, como el regreso de las exclusivas de consola, por cuanto han dejado claro que van en serio con Project Helix. Los jugadores le tienen fe a Sharma y Layden también, pero en verdad no sabe como vaya a resolverse la compleja situación.

¿Qué opinas del consejo de Shawn Layden?, ¿crees que Xbox debería enfocarse en las consolas o dejar el negocio para enfocarse en las labores de distribuidora? Cuéntanos en los comentarios.

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