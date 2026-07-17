Hay ocasiones en las que una gran producción termina jugando en contra de una serie. Mientras la mayoría de los estudios busca ofrecer la mejor calidad de animación posible, existe un caso reciente donde ese esfuerzo provocó el efecto contrario: hacer que parte de la audiencia dejara de verla por el asco que le generó.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Chainsmoker Cat, adaptación del manga conocido originalmente como Yani Neko. Su estreno se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados, aunque no precisamente por su historia o sus personajes. En cambio, miles de espectadores hablaron de lo difícil que fue terminar el primer episodio debido a sus escenas extremadamente vulgares y desagradables.

La calidad de animación hizo todavía más impactantes las escenas grotescas

Uno de los aspectos más aplaudidos antes del estreno fue que el comité de producción decidió adaptar el manga sin aplicar ningún tipo de censura. Los seguidores de la obra original celebraron que el anime respetara por completo el material de origen.

Sin embargo, esa fidelidad terminó siendo el principal motivo de la polémica. Usuarios japoneses señalaron en distintos foros que el nivel de detalle de la animación es impresionante, pero precisamente esa calidad hizo que la mugre, los fluidos, la suciedad y otras escenas incómodas resultaran mucho más perturbadoras que en el manga.

Al pasar de ilustraciones estáticas a secuencias completamente animadas y a todo color, los momentos más desagradables adquirieron un realismo inesperado. Para muchos espectadores, ese trabajo técnico terminó eclipsando por completo el tono de comedia extrema que intenta transmitir la serie.

Algunos comentarios incluso señalaron que Chainsmoker Cat habría funcionado mejor con una producción más modesta o un estilo visual menos detallado. Según esta opinión, una animación más sencilla habría reducido el impacto visual de las escenas más grotescas.

Ni los lectores del manga quedaron preparados para verlo animado

La sorpresa también alcanzó a quienes ya conocían la obra original. Varios lectores veteranos confesaron que, aunque el manga siempre destacó por su humor vulgar y sus situaciones incómodas, ver esas escenas recreadas con una animación tan cuidada les provocó una sensación de rechazo que no experimentaron durante la lectura.

A pesar de ello, otros seguidores consideran que esta reacción era inevitable. Desde sus primeras publicaciones, Yani Neko, ahora conocido internacionalmente como Chainsmoker Cat, siempre estuvo dirigido a un nicho muy específico de aficionados a la comedia más absurda y grotesca.

Incluso algunos usuarios compararon el fenómeno con otros animes de culto que también dividieron al público desde sus primeros episodios. En ese sentido, creen que el abandono masivo de espectadores podría beneficiar a la serie, ya que quienes continúen viéndola serán precisamente los fanáticos que disfrutan de este peculiar estilo de humor sin filtros.

Por ahora, el estreno de Chainsmoker Cat demuestra que una animación sobresaliente no siempre garantiza una mejor recepción.

Si eres de los valientes que le quieren dar una oportunidad a la serie, déjanos decirte que sus primeros 3 episodios ya están disponibles en Netflix.

¿Crees que una adaptación debe mantenerse completamente fiel al manga aunque resulte difícil de ver? ¿Le darías una oportunidad a Chainsmoker Cat pese a toda la polémica? Cuéntanos en los comentarios.

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