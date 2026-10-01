Hay nombres de videojuegos que intentan llamar la atención con conceptos extravagantes, pero pocos son tan directos como A Game About Digging A Hole Together. Y no, no es una broma ni un proyecto inventado para hacer reír: el juego es completamente real y ya tiene como objetivo llegar a consolas y PC.

Rokaplay y Mipumi Games confirmaron que el título está en desarrollo para varias plataformas y que estará disponible en algún momento de 2026. Como su nombre lo deja bastante claro, la gran novedad será que ahora podrás dedicarte a cavar un enorme hoyo acompañado de otras personas.

La idea es sencilla y precisamente por eso funciona

El proyecto será una continuación de A Game About Digging A Hole, título que nació como un pequeño proyecto de vacaciones desarrollado en apenas unas semanas por una sola persona. Lo más curioso es que la propuesta parecía una idea bastante peculiar, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales.

El juego original llegó al Top 30 de Steam y vendió más de 1 millón de copias con cientos de reseñas positivas. Sí, muchas personas decidieron que pasar horas excavando era una excelente manera de entretenerse.

Ahora habrá un nuevo terreno y una nueva premisa que llevará la excavación todavía más lejos. Los jugadores podrán explorar las profundidades de su propio jardín mientras consiguen recursos, descubren secretos y mejoran sus herramientas.

Aquí puedes ver su avance:

Más profundo, más herramientas y, finalmente, compañía

La fórmula seguirá siendo bastante fácil de entender: cavar, vender, mejorar y volver a cavar. La diferencia es que A Game About Digging A Hole Together buscará ampliar cada uno de estos elementos y añadir el esperado modo multijugador.

Mipumi Games también reconstruyó desde cero el código del proyecto durante los últimos meses para conseguir una experiencia más fluida y estable. El estudio tiene experiencia trabajando en producciones como Alan Wake 2, Control, Hitman y Indiana Jones and the Great Circle.

La comunidad también decidió qué tan profundo cavar

El equipo asegura que estudió las reseñas, comentarios y peticiones de la comunidad después del éxito inesperado del primer juego. Parte de esa retroalimentación se incorporó directamente a esta nueva entrega.

Además, la propuesta apuesta por el juego cruzado entre plataformas y por el trabajo en equipo. Después de todo, si cavar un hoyo solo ya consiguió conquistar a millones de jugadores, aparentemente el siguiente paso lógico era preguntarnos qué tan divertido puede ser cavarlo entre varios.

A Game About Digging A Hole Together llegará a Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series y PC en algún momento de 2026.

¿Te llama la atención esta curiosa propuesta o prefieres que los hoyos se queden en los jardines de la vida real? ¿Te animarías a jugarlo con amigos para descubrir qué se esconde en sus profundidades? Cuéntanos en los comentarios.

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