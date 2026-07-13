Además de romance, acción o deportes, el anime se ha convertido en un espacio para que los autores den rienda suelta a su imaginación con su creatividad o incluso sus vivencias. Esto ha provocado que las historias japonesas sean muy variadas y, algunas veces, un reflejo crítico de la sociedad.

Chainsmoker Cat es un ejemplo perfecto de cómo la comedia negra puede convertir la miseria cotidiana en entretenimiento. El anime disponible en Netflix aborda temas complicados como los empleos mal pagados, la supervivencia del día a día y las adicciones para convertirlos en el centro de chistes incómodos y situaciones absurdas.

Lejos de ofrecer una visión deprimente, la serie apuesta por el humor más ácido posible, al mostrar escenas gráficas y llenas de detalles que podrían incomodar incluso a la audiencia adulta a la que está dirigida.

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Más allá de la censura

Chainsmoker Cat o Yani Neko en Japón, cuenta la vida de una mujer gato que, lejos de causar ternura, genera repulsión al usar ropa sucia, tener bolsas de basura dentro de su casa y sufrir los efectos de la abstinencia al quedarse sin dinero para comprar sus cajetillas como parte de su canasta básica.

El anime muestra escenarios decadentes y algunas situaciones que rayan en lo desagradable. Esto involucra censura como recurso humorístico, ya que, aunque protege la vista de los espectadores, se puede entender perfectamente la situación y genera el mismo efecto en los espectadores sin importar si hay censura o no.

Japanese audiences are reportedly dropping Yani Neko anime because it's just too gross to watch pic.twitter.com/oyozjr9D9R — Anime Tweets (@AnimexTwts) July 5, 2026

Este efecto de repulsión es totalmente intencional por parte del autor al crear personajes autodestructivos y aprovechar su clasificación al máximo. Esto ha provocado opiniones divididas en los espectadores, quienes han aceptado su naturaleza repulsiva como parte de su encanto, y otros que han abandonado el anime después de un par de capítulos.

Si bien Yani Neko aborda temas adultos como los efectos de evadir responsabilidades o situaciones delicadas de la forma más gráfica posible, se agradece que en esta ocasión el anime se quite el filtro para crear un ambiente lleno de humor negro e ironía. Un detalle interesante es que su opening, con el tema Nanmonee de Wasureranneyo, está plagado de referencias a películas de culto.

Yani Neko (Chainsmoker Cat) OP - All References (Ultimate Complete Ver.)

「ヤニねこ」OP すべてのオマージュ判明⁉️カルト映画『BIRDMAN』ではなく、日本のドラマ『アオイホノオ』だったとは。そりゃあ余程の日本ヲタクでないと、外国人には解らんわな。 pic.twitter.com/LuRGJUN9mM — PUNK🦔™𝄇 (@suzumori) July 9, 2026

Al final, una propuesta con estas características nos hace reflexionar y cuestionarnos si se trata de un anime desagradable o simplemente una obra original que cumple su propósito al incomodar al espectador. ¿Qué opinas? No olvides dejar tu respuesta en la caja de comentarios.

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