La tendencia de consumo de contenido se mueve rápidamente hacia el formato digital y esto supone nuevos retos en cuanto a escenarios que contemplen lo que pasa con la cuenta de usuario una vez que este fallece.

Actualmente, las plataformas son claras al señalar que este tipo de productos digitales y las cuentas en las que s encuentran no son heredables toda vez que no se tiene posesión legal y solo se pagó por el acceso y goce limitado de una licencia.

Claro que puedes heredar tu copia física y sellada de Chrono Trigger a quien tu quieras, pero no se puede con tus juegos digitales u otro tipo de productos de este tipo como música, series, películas, etc. Sin embargo, no es imposible y hay un país que tiene un avance al respecto: China.

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En China se reconoce la protección jurídica de los bienes digitales, aunque hay límites sobre ello

El reconocido analista de Niko Partners, Daniel Ahmad, compartió una publicación que destaca un supuesto fallo de un tribunal en China respecto al carácter hereditario de cuentas de videojuegos digitales, artículos digitales y otros productos de este tipo en caso de fallecimiento.

Al respecto, el especialista menciona que no se trata de algo nuevo, sino de una actualización que se realizó en 2021 del Artículo 127 del Código Civil de China.

En ese caso, las leyes del país asiático dan reconocimiento jurídico a los bienes digitales para que sean considerados como una forma legítima de herencia cuando el propietario de la cuenta de usuario muere.

Sin embargo, y tal como lo señala el analista, hay límites respecto a esta ley debido a que se trata de un marco legal que requiere afinarse y atender especificaciones. En el caso del gaming, menciona que el control del juego en cuestión permanece para la compañía que se encarga de su distribución y puede retirarlo de una cuenta o bloquearlo cuando quiera:

“Cuando se trata de cuentas de videojuegos, la propiedad aún recae en el operador del juego, por lo que, si el juego cerrara, por ejemplo, entonces esencialmente te quedarías sin nada“.

To further elaborate, the most recent rulings are based on Article 127 of the Civil Code, introduced in 2021, that stipulates virtual property as a legitimate form of inheritance.



But of course when it comes to game accounts the ownership still lies with the game operator, so if… — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 12, 2026

¿Qué dice el Artículo 127 del Código Civil de China y cuáles son sus alcances?

Al respecto, la ley en China refiere lo siguiente en cuanto al artículo citado desde 2021:

Artículo 127: “si otras leyes contienen disposiciones especiales sobre la protección de los datos y los activos virtuales en línea, dichas disposiciones prevalecerán”.

Esto significa que los datos de usuario y los bienes virtuales relacionados con cuentas de usuario pueden recibir reconocimiento y protección jurídica.

Sin embargo, este artículo no atiende las especificidades de cada caso, no regula en situaciones concretas, pero se mantiene abierto a la posibilidad de que en el futuro haya leyes específicas sobre esta materia. Digamos que, por el momento, cada situación de este tipo tendrá que llevarse ante la ley y a partir de ahí se generará la base jurídica para emitir leyes que digan en concreto qué pasa con una cuenta de videojuegos, de música, de cine y TV, libros, etc.

En México ya se discuten estos temas y la posibilidad de que los bienes digitales formen parte de una herencia

En mayo pasado, trascendió que la diputada María del Rosario Morales Ramos de Morena presentó una iniciativa de reforma para que las cuentas de usuario y los archivos digitales puedan incluirse en las herencias en CDMX.

La legisladora propone cambios al código civil y a la ley de notariado en la capital de México para que las leyes comiencen a dar cuenta de la era digital y definan qué sucede con todo aquello por lo que una persona paga en una plataforma digital.

En nuestro país, no hay leyes específicas sobre bienes digitales en este tipo de casos, pero a través de análisis y reformas se busca el reconocimiento y protección jurídica para:

Cuentas de almacenamiento en la nube

Todo tipo de archivos multimedia

Cuentas y acceso a plataformas digitales

Cuentas de redes sociales

Todo tipo de documentos electrónicos

Acceso a plataformas de pago

Elementos de identidad digital

Bienes electrónicos

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