México lleva a SNK en la sangre y, aunque el talento de los jugadores nacionales ha quedado demostrado en torneos como Evolution Championship (EVO), el triunfo de Luis “DarkAngel” Castillo lo pone en lo alto porque se posiciona como el mejor jugador del mundo de Fatal Fury: City of The Wolves.

DarAngel fue fiel a su personaje, Terry Bogard, y conquistó el Esports World Cup 2026 (EWC 2026), un torneo mundial celebrado en Arabia Saudita en donde los competidores lucharon por una bolsa de 1 millón de dólares. El mexicano logró vencer a jugadores legendarios como Score, Kindevu y Reynald hasta llevarse el torneo de forma contundente.

Video relacionado: The King of Fighters XV - ¡Lo Bueno, lo Malo y lo Meh!

Terry Bogard llevó al mexicano a la victoria

El representante de Natus Vincere (NAVI) llegó a Top 8 como uno de los favoritos, pero su camino estuvo lejos de ser sencillo. Su recorrido hacia la cima tambaleó durante la fase eliminatoria, donde cayó al bracket bajo ante el jugador chino VXBao. Por fortuna, DarkAngel logró recuperarse y avanzar a la siguiente ronda al pasar por encima de Mok, Score, y Kindevu en la segunda ronda para así clasificar a la fase de playoff.

A partir de esta fase, el formato del juego cambió, ya que el primer jugador en conseguir 5 victorias podría avanzar al siguiente enfrentamiento, mientras que el perdedor sería eliminado de forma directa. Uno de los encuentros más complicados para DarkAngel fue en contra de Reynald, jugador filipino especialista en Krauser que sorprendió al mexicano con un marcador inicial de 3-0. Por fortuna, DarkAngel logró darle la vuelta a la partida para finalizar con un reñido 5-4 a favor del mexicano.

The FATAL FURY: CotW at EWC 26 champion @DarkAngelMX1 has sealed his key into the totem! pic.twitter.com/lNly8zCjLW — Esports World Cup (@EWC_EN) July 11, 2026

Este triunfo cambió por completo el rumbo de su participación en EWC 2026 porque DarkAngel se notó más confiado. En las semifinales dejó fuera al experimentado japonés Nemo, uno de los nombres más importantes de la comunidad de juegos de pelea, asegurando así su lugar en la Gran Final.

Su último obstáculo fue otro jugador japonés, Kenta “mi2ha4” Ichihara, jugador de Rock Howard y subcampeón de Evo 2026. A pesar de que el japonés domina a su personaje, que es considerado uno de los más fuertes del juego, la experiencia de DarkAngel con Terry fue suficiente para llevarse la victoria con un contundente 5-1.

Además del prestigio que representa ganar uno de los torneos más importantes del año y un premio de $250 mil USD para el campeón. Además de un lujoso trofeo, DarkAngel aseguró su clasificación al SNK World Championship 2026 Finals de Fatal Fury: City of The Wolves, en donde competirá por un premio de $2.5 millones de dólares repartido entre los finalistas.

DarkAngel ya era considerado uno de los mejores representantes de México en The King of Fighters XV, pero desde el lanzamiento de Fatal Fury City of Wolves, se ha dedicado de lleno a competir en este título. Con esta victoria, el mexicano demostró que es el mejor del mundo y se prepara para continuar con su buena racha en próximos torneos.

Foto de Esports World Cup

¿Qué opinas de la victoria de DarkAngel? ¿Te gustaría participar en algún torneo de este calibre? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Si quieres saber más de Fatal Fury: City of The Wolves y otros juegos de pelea, puedes visitar esta página.

Video relacionado: The King of Fighters 2002 Unlimited Match: el rey llega a PlayStation 4 👑👑

Sigue en LEVEL UP.

Fuente