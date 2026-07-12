Los fans del anime deportivo tienen un motivo para emocionarse. Uno de los títulos de futbol más aclamados de los últimos años finalmente está listo para regresar con nuevos episodios, y lo mejor es que ya tiene casa para su estreno en Occidente.

Durante el Anime Expo 2026, Crunchyroll confirmó que la esperada segunda temporada de Ao Ashi formará parte de su catálogo. La serie retomará la historia de Ashito Aoi a partir del próximo 4 de octubre, continuando el camino de uno de los protagonistas más queridos del género.

Ao Ashi estrenará su segunda temporada en octubre

La confirmación llegó durante el panel de Crunchyroll en el Anime Expo 2026, donde la plataforma reveló que emitirá la segunda temporada de Ao Ashi de forma simultánea con Japón.

Esta nueva entrega también marcará un cambio importante detrás de cámaras. Mientras que la primera temporada fue producida por Production I.G, ahora el trabajo de animación estará en manos de TMS Entertainment, estudio reconocido por participar en series como Dr. Stone, Lupin III, Sakamoto Days y Blue Box.

La dirección correrá a cargo de Kazuki Yokoyama, mientras que Manabu Nakatake asumirá el papel de diseñador de personajes y director jefe de animación. El objetivo es ofrecer partidos con un ritmo más dinámico y una presentación visual renovada.

Un anime de futbol que conquistó a millones de fans

La primera temporada de Ao Ashi debutó en 2022 con un total de 24 episodios, adaptando aproximadamente los primeros 12 tomos del manga creado por Yūgo Kobayashi, basado en un concepto original de Naohiko Ueno.

La historia sigue a Ashito Aoi, un delantero talentoso de una secundaria rural en la prefectura de Ehime. Después de perder un partido decisivo por una decisión impulsiva, su sueño de destacar parece terminar. Sin embargo, el entrenador Tatsuya Fukuda descubre su potencial y le ofrece la oportunidad de ingresar a la academia juvenil del Tokyo City Esperion FC.

A partir de ese momento, Ashito debe transformar por completo su manera de entender el futbol. Además de mejorar su técnica, aprende conceptos tácticos avanzados y enfrenta desafíos personales que ponen a prueba su carácter, todo ello con una historia de crecimiento tanto dentro como fuera de la cancha.

Cabe mencionar que el manga se publicó entre 2015 y 2025 con 40 volúmenes tras una década de publicación. Durante ese tiempo superó los 23 millones de copias vendidas en Japón, ganó el 65.º Shogakukan Manga Award en la categoría general y también fue nominado al Manga Taisho, por lo que se consolidó uno de los mangas deportivos más exitosos de los últimos años.

¿Ya viste la primera temporada de Ao Ashi? ¿Crees que el cambio de estudio mejorará la calidad de la animación? Cuéntanos en los comentarios.

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