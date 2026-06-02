Forza Horizon lleva la delantera y se ha posicionado como la franquicia de carreras más popular de la industria, incluso por delante de Gran Turismo y su contraparte Forza Motorsport. Esto podría cambiar el próximo año, pues un nuevo competidor llegó a la pistas de carreras: Clutch, el primer juego de Maverick Games.

El estudio tiene parte del ADN de Playground Games, el talentoso estudio de XBOX. Por si no lo recuerdas, Mike Brown —antiguo director creativo de Forza Horizon— abandonó el estudio en 2023 para fundar Maverick Games y explorar nuevos territorios en el género.

El resultado fue Clutch, un prometedor juego de carreras que promete sorprender a los jugadores con su mundo abierto, su aspecto cinematográfico y su jugabilidad, que mezclará lo mejor de los simuladores con las experiencias de corte arcade.

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¿Qué es Clutch, el juego de carreras de excreativos de Forza Horizon?

Mike Brown y otros antiguos miembros de Playground Games quieren innovar y dar aire fresco al género de carreras. Clutch es su apuesta para competir con Forza Horizon y satisfacer a los jugadores que buscan un título intrépido donde la velocidad y los coches lo son todo.

Maverick Games describe su propuesta como un título de acción y conducción de mundo abierto, donde la narrativa cinematográfica tendrá un papel muy importante para dejar a los jugadores con la boca abierta.

Clutch combinará lo mejor del género con una experiencia equilibrada entre carreras en circuitos profesionales y competencias clandestinas. Su campaña narrará la historia de 2 hermanos apasionados del volante que compiten en R1K, una carrera histórica.

Descubrirán el lado oscuro del circuito profesional y conocerán a miembros de Midnight Collective, un grupo clandestino que también disfruta la velocidad y la adrenalina de la conducción.

La narrativa será un componente importante en Clutch

En cuanto a la jugabilidad, Clutch ofrecerá una experiencia competitiva en un mundo dinámico y lleno de acción. Su gameplay PvPvE incluirá misiones, distintos tipos de carreras y eventos especiales que se complementarán con un sistema de reputación y recompensas.

Maverick Games promete que Clutch tendrá uno de los sistemas de personalización más ambiciosos del género y un motor de físicas que no decepcionará a los jugadores. Abajo puedes ver su primer trailer:

¿Cuándo debutará y cuándo sabremos más del juego de carreras?

El primer avance de Clutch es sólo una probadita de lo que sus creadores están preparando para esta temporada de anuncios. Maverick Games confirmó que veremos más del juego de carreras el próximo viernes 5 de junio, durante el Summer Game Fest 2026. En concreto, el estudio revelará detalles de la historia, el mundo y los actores que formarán parte de este nuevo universo competitivo.

En cuanto a su lanzamiento, Clutch está en desarrollo para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Sus motores se encenderán en la primavera de 2027, pero por ahora no hay una fecha exacta para su debut.

“Maverick ha reunido un equipo de ensueño formado por amantes de los coches y aficionados a la conducción con décadas de experiencia en la creación de juegos de carreras de mundo abierto que marcan tendencia”, declaró Mike Brown. “Nuestra misión desde el primer día es que Clutch impulse el género hacia una nueva era, innovando a través de nuevos tipos de jugabilidad de mundo abierto y ofreciendo un salto generacional en los elementos esenciales por los que nos apasionan los juegos de conducción".

El título de Maverick Games estará listo para el próximo año

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