Los seguidores de CODE VEIN II tienen nuevos motivos para regresar a su mundo oscuro. Bandai Namco confirmó que el RPG de acción recibirá una expansión de gran tamaño que agregará una historia completamente nueva. La compañía también prepara una actualización gratuita con contenido adicional para todos los jugadores.

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento, ambos contenidos llegarán al mismo tiempo. La expansión será de pago, pero quienes adquirieron las ediciones Deluxe o Ultimate la recibirán sin costo adicional.

Mask of Idris llevará a los jugadores a un nuevo mundo

La expansión, llamada Mask of Idris, funcionará como contenido posterior a la campaña principal. La historia transportará a los jugadores al Forsaken World, un escenario creado por la unión de mundos que desaparecieron debido a alteraciones en la historia.

En ese lugar existe un gigantesco remolino de emociones y recuerdos que reúne sentimientos provenientes de distintas épocas y dimensiones. Ese fenómeno comenzará a afectar el mundo real, por lo que el protagonista deberá intervenir antes de que la situación empeore.

Durante la aventura aparecerá Liv Voda, una misteriosa guardiana del tiempo y el espacio que tendrá un papel importante en la nueva campaña. Bandai Namco adelantó que posee una personalidad fuerte y será una pieza clave en esta nueva amenaza.

Para acceder al DLC será necesario completar el final “Luna Fraterna” de la historia principal y terminar la misión secundaria “Valentin’s Request”.

CODE VEIN II debutará en enero de 2026 (imagen: Bandai Namco Entertainment)

La actualización 2.0 añadirá contenido gratuito

Al mismo tiempo debutará la actualización gratuita 2.0. Bandai Namco explicó que incluirá diversas novedades para seguir explorando el mundo después de concluir la historia principal.

Entre las primeras funciones confirmadas estará la posibilidad de recorrer las zonas posteriores al final junto a los compañeros de aventura. La desarrolladora prometió compartir más detalles sobre el resto de las novedades en los próximos meses.

La franquicia RPG sigue creciendo

CODE VEIN II mantiene la esencia del RPG de acción de la saga. Los jugadores absorben sangre de sus enemigos para desbloquear habilidades, crean estrategias mediante los Blood Codes y utilizan las poderosas armas conocidas como Jails para enfrentar enemigos y jefes.

La secuela también incorporó un nuevo sistema de compañeros que permite alternar entre 2 estilos de combate de forma dinámica durante las batallas. Además, ofrece un amplio sistema de personalización para el Revenant Hunter, junto con aguas termales y un modo fotografía para capturar a los personajes creados por los jugadores.

CODE VEIN II ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, mediante Steam. Por ahora, Bandai Namco mantiene en secreto la fecha de estreno de Mask of Idris y de la actualización 2.0.

¿Volverás a CODE VEIN II para jugar esta nueva expansión? Cuéntanos en los comentarios.

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