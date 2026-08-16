Marvel Tōkon: Fighting Souls es el nuevo juego de Arc System Works que combina elementos de títulos como Granblue Fantasy Versus Rising y Dragon Ball FighterZ con los héroes y villanos del Universo Marvel.

Además de darnos mucho contenido y personajes únicos, llama la atención que, a diferencia de casi todos los juegos actuales, Marvel Tōkon: Fighting Souls incluye recompensas gratuitas. Eso incluye al jefe final como personaje secreto, que, por cierto, destaca por tener un sistema muy particular que le permite evolucionar en plena batalla.

A continuación te compartimos los pasos que debes seguir para desbloquear estas recompensas.

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Juega con el jefe final

El Campeón es el poderoso personaje que enfrentaremos al final del modo episodios. Este jefe tiene varias formas y un sistema de pelea muy particular, ya que no usa al resto de personajes como asistentes, en su lugar, se replica a modo de sombras para cumplir con este rol.

El jefe final es un personaje original bien diseñado que vale la pena conseguir y podremos usarlo en todos los modos. Lo único que debes hacer es terminar el modo episodios con cualquier equipo. Al ver los créditos, habrás conseguido este personaje en automático.

Este es un buen detalle de parte de los desarrolladores, en especial porque es fácil de conseguir y, sobre todo, es gratis.

¿Cómo conseguir los colores adicionales?

Al inicio solo tendremos acceso a solo 4 colores disponibles para todos los personajes. Para conseguir el resto debemos cumplir ciertas tareas; algunas son sencillas y otras requieren de toda nuestra habilidad con el control. A continuación te dejo los requisitos para conseguir cada color.

Color 5

Para conseguir el Color 5, debes completar el modo Episodios de uno de los equipos. Basta con seguir la historia y cumplir las peleas obligatorias hasta el final. Una vez que hayamos derrotado al Campeón en su forma final, seremos recompensados con la nueva apariencia.

Si lo hicimos bien, desbloquearemos el color 5 para cada uno de los 4 integrantes del equipo. Si quieres conseguirlos todos, tendrás que terminar el modo episodios al 100%.

Color 6

Obtener el color 6 es una tarea sencilla, el único requisito indispensable es tener una suscripción de PlayStation Plus para jugar en línea en PlayStation 5. Lo único que hay que hacer es completar 10 partidas en un lobby o en el modo casual.

No te preocupes por el resultado de las peleas, ganes o pierdas, obtendrás el color 6 para cada uno de los personajes del roster.

Color 7

Obtener el color 7 puede ser tedioso y complicado si aún no logras acostumbrarte al juego. Para obtener este color, que es uno de los más llamativos, necesitamos llegar a 100 victorias en el modo survival.

Sin duda, el esfuerzo vale la pena, pero te recomendamos tener mucha paciencia porque la dificultad es progresiva y, en las etapas finales, las peleas pueden ser un verdadero reto. Si decides arriesgarte, debes tener en cuenta que, como en otros juegos, si te eliminan, tendrás que comenzar desde 0.

Color 8

Obtener el color 8 también es un poco complicado, pero tiene sus ventajas, sobre todo porque de paso, aprenderás las bases de cada personaje. Lo único que debemos hacer es completar la sección Action Checks y los Combo Challenges.

En el primer apartado nos muestran las habilidades y características únicas de cada peleador. De esta forma podremos asimilar de forma sencilla el estilo de cualquier personaje. Al completarlo, tendremos que seguir con los retos de combos.

La segunda parte es más complicada y puede variar mucho en nivel de ejecución; esto depende del personaje que elija cada jugador. Algunos combos pueden exigir precisión y debemos seguirlos al pie de la letra. En este caso, cada color es individual, esto quiere decir que nos tomará bastante tiempo conseguirlos todos.

¿Y el color 9?

Aquí hay una diferencia importante. El color 9 no se puede conseguir a menos que pagues la versión más cara del juego o hagas el upgrade más adelante. Esta apariencia está incluida en la Ultimate Edition de Marvel Tōkon: Fighting Souls, que incluye un color cromático animado para los 20 personajes del juego base.

La mala noticia es que, si cuentas con la versión estándar, no será posible conseguir el color 9 sin pagar.

¿Qué opinas de estas recompensas? ¿Te gustaría que más juegos implementaran algo similar? No olvides compartir tus respuestas e inquietudes en la caja de comentarios. Si quieres saber más sobre Marvel Tōkon: Fighting Souls y otros juegos de pelea, puedes visitar el siguiente enlace.

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