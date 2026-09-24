La fiebre por las cartas de Pokémon TCG está llegando a niveles donde sujetos están haciendo cosas que no deberían. Ahora un coleccionista de 72 años fue arrestado después de que las autoridades descubrieran que había colocado un rastreador GPS en el vehículo de una mujer que repartía cartas en tiendas locales.

El caso ocurrió en Cleveland, Estados Unidos, y tiene como protagonista a Kent Kubasta, quien admitió haber seguido la ruta de entregas de la trabajadora utilizando un dispositivo electrónico que había colocado secretamente en su automóvil.

Pero bueno, ¿qué rayos quería? Saber exactamente en qué tiendas serían colocadas nuevas cajas de cartas Pokémon.

El coleccionista podía seguir la ruta de la repartidora en tiempo real

De acuerdo con la información citada por Fox8, Kubasta no admitó formalmente la culpa ante el cargo relacionado con el rastreo ilegal y decidió no ofrecer comentarios adicionales cuando la prensa intentó conocer su versión de los hechos.

El dispositivo utilizado era un Spytech GPS, capaz de transmitir la ubicación del vehículo en tiempo real mediante una aplicación conectada a un teléfono.

La repartidora descubrió el aparato mientras realizaba una entrega de cartas en un Walmart. Fue entonces cuando salió a la luz la estrategia que había utilizado el coleccionista para conocer los movimientos de la trabajadora.

Aunque no se confirmó oficialmente qué pensaba hacer Kubasta con esa información, el contexto apunta a una posibilidad bastante evidente: llegar a las tiendas poco después de que recibieran el nuevo inventario y comprar las cartas antes que otros clientes.

Saber cuándo y dónde llegarán nuevas cartas es algo muy importante para los coleccionistas, especialmente con productos que tienen una demanda enorme. En comunidades de Pokémon TCG es común compartir información sobre nuevos lanzamientos, avisos de empleados de tiendas o incluso reportes de personas que encuentran producto recién colocado.

Pero hay una diferencia bastante grande entre compartir esa información en redes sociales y colocar un GPS en el automóvil de una persona para seguirla.

POKÉMON COLLECTOR FOUND GUILTY FOR TRACKING A CARD VENDOR 🚨



A collector used a GPS tracker to follow a woman who stocked Pokémon cards, allowing him to track her route from store to store.



Could’ve just turned notifications on 🤷‍♂️ pic.twitter.com/EpnYUPlg3a — Reselling News (@resellingnews) September 22, 2026

Podría pasar hasta 180 días en prisión

El caso todavía no llega a su conclusión. La sentencia de Kubasta está pendiente, pero el hombre podría enfrentar hasta 180 días de prisión y una multa de $1,000 USD.

El incidente ocurre además en un momento particularmente complicado para quienes intentan conseguir las nuevas cartas de Pokémon.

El lanzamiento del set por el 30 aniversario del Pokémon TCG ha estado acompañado por largas filas en tiendas, problemas relacionados con la distribución, aumentos de precios y hasta enfrentamientos físicos entre personas que buscaban conseguir producto.

Incluso se han reportado casos de personas que intentan revender las cartas y que consideran que algunas de las cartas raras del nuevo set son demasiado fáciles de encontrar.

En otras palabras, conseguir cartas Pokémon se ha convertido nuevamente en una auténtica competencia. Pero quizá seguir a una repartidora con GPS sea cruzar una línea bastante evidente.

Y la fiebre por las cartas no parece que vaya a bajar pronto. El próximo gran lanzamiento tampoco está demasiado lejos: Pokémon TCG: Mega Evolution — Delta Reign llegará el próximo 6 de noviembre con nuevas cartas inspiradas en las Mega Evoluciones.

Esperemos que para entonces los coleccionistas se limiten a revisar las tiendas y no a instalar dispositivos de rastreo en los vehículos de los repartidores.

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