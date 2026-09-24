A pesar de ser una de las franquicias insignia de XBOX, es innegable que Halo lleva muchos años de capa caída. Todos los juegos que debutaron después de la era de Bungie simplemente no lograron resonar con la comunidad, y muchos fueron un fracaso en múltiples frentes. Es por eso que Microsoft habría decidido cancelar un proyecto en desarrollo e iniciar desde 0.

Un nuevo reporte afirma que, tras los despidos generalizados que afectaron a Halo Studios y otros equipos de la división de videojuegos, una nueva entrega de la franquicia protagonizada por el Master Chief y Cortana fue cancelada. Además, un insider afirmó en un post paralelo que la serie podría sufrir un reboot que reiniciaría la historia.

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Un juego de Halo fue cancelado como parte de los despidos en XBOX

343 Industries lanzó Halo 4 en 2012, y el título fue del agrado de la mayoría de los fans pese a algunas decisiones controvertidas. La mala racha de la franquicia comenzó poco después, en 2015. Para nadie es secreto que Halo 5: Guardians es considerado por muchos como uno de los peores capítulos de la serie.

Tras ese tropiezo, parecía que la saga iba a remontar con Halo Infinite; sin embargo, el juego recibió críticas negativas antes de su lanzamiento debido a su calidad visual, lo que dio origen al infame meme de Craig. Al final, la más reciente entrega principal tampoco logró cumplir con todas las expectativas.

343 Industries se negó a tirar la toalla, así que se reinventó y cambió su nombre a Halo Studios. El primer (y único) proyecto en esta etapa fue Halo: Campaign Evolved, un remake del primer título de la serie que recibió reseñas mixtas y, aparentemente, tuvo un rendimiento comercial inferior al esperado. Esta racha de fracasos pasó factura al estudio.

El pasado 22 de septiembre, Microsoft informó una serie de despidos que afectaron a múltiples departamentos de XBOX. Uno de los equipos más afectados fue Halo Studios, pues perdió muchos empleados y ahora quedará relegado a un ser un estudio de apoyo que se encargará de dar soporte a Halo Infinite y Halo: Campaign Evolved.

Un nuevo reporte de The Verge revela detalles adicionales. De acuerdo con una fuente anónima, XBOX canceló un nuevo videojuego de la franquicia como parte de los recientes recortes de personal. Los detalles son escasos, pero se dice que dicho proyecto aún estaba a “años” de su lanzamiento.

Debido a que dicho título de Halo Studios todavía iba a tardar bastante tiempo en salir al mercado, Microsoft prefirió cancelarlo y seguir con la franquicia bajo la sombrilla de Activision, la compañía detrás de la criticada pero exitosa saga Call of Duty. Se desconoce si el supuesto juego cancelado era una secuela, un remake o una colección.

XBOX habría cancelado la nueva entrega desarrollada por Halo Studios

Halo tendría un reboot tras cambiarse a Activision

A pesar de su nombre, Halo Studios perdió las riendas de la franquicia y, de acuerdo con un informe, en este momento sólo hay 20 empleados en la compañía. Tras darse a conocer la noticia, exlíderes que formaron parte del estudio lamentaron los recortes y compartieron palabras de aliento para las personas afectadas.

Se sabe poco sobre el nuevo videojuego de la serie que será desarrollado en Activision, y aún está por verse si será una continuación de lo hecho por el outrora 343 Industries.

Rob Kostich, jefe de Activision, afirmó que asumir una de las franquicias más icónicas de XBOX supone un desafío enorme, pero afirmó que el equipo trabajará muy duro para “crear el mejor juego de Halo de la historia”. También prometió que se mantendrán fieles al legado de la serie y que forjarán a un equipo talentoso para cumplir con las expectativas.

Posiblemente deberemos esperar meses e incluso años para que se compartan los primeros detalles del próximo título de la saga; sin embargo, TechnicalHalo, uno de los filtradores más respetados dentro de la comunidad, afirmó que la nueva entrega será un reboot que reiniciará la historia, por lo que la trama anterior no continuará.

Esa información carece de algún tipo de confirmación oficial, así que debe tomarse con cautela. Pero al considerar que Halo Infinite fue incapaz de contentar a todos los fanáticos, iniciar de 0 con una nueva visión podría ser el paso más inteligente.

Activision podría hacer un reboot de Halo en la próxima entrega

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Fuente 1 y 2