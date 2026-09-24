Parece que fue ayer cuando Dragon Ball Super se estrenó por primera vez, pero la realidad es que ya pasaron más de 10 años desde el regreso de Goku y sus amigos. El anime volverá en 2026 con un ambicioso remake, pero los fanáticos se preguntan qué es lo que sucede con el manga oficial. Tristemente, hay malas noticias al respecto.

Después de que la serie animada de Toei Animation concluyó en 2018 tras 131 episodios, la historia continuó en 2 películas canónicas que presentaron a Broly y Cell Max como los antagonistas principales. Posteriormente, el cómic japonés ilustrado y escrito por el mangaka Toyotaro expandió la narrativa con los arcos originales de Moro y Granola.

La comunidad esperaba que el manga regresara en 2026 para coincidir con el nuevo anime de la franquicia, pero todo parece indicar que aún habrá que esperar muchos meses para conocer nuevas historias.

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Dragon Ball Super no estará en la Jump Festa 2027

Recordemos que el capítulo 103 del manga de Dragon Ball Super se estrenó en marzo de 2024, pocos días después de que se anunciara el fallecimiento de Akira Toriyama. En ese momento, la obra entró en una pausa indefinida, y aún se desconoce cuándo retomará su publicación regular en la revista V-Jump de Shueisha.

El cómic nipón volvió a principios de 2025 con el episodio 104, que presentó una historia autoconclusiva enfocada en el dúo de Trunks y Goten. A pesar de que los fanáticos tenían la esperanza de que fuera el inicio de la nueva etapa, en realidad fue un one-shot cuyo único objetivo era completar el volumen #24.

Ya pasó más de un año desde entonces, y aún no hay noticias de carácter oficial que indiquen que el manga volverá en el futuro próximo. Ahora, la comunidad acaba de encontrarse con otra enorme decepción.

Dragon Ball Super: Beerus es una nueva versión del anime de 2015, y ya sabemos que se estrenará en octubre de 2026. Los seguidores de Goku y compañía esperaban que Shueisha y Toyotaro acompañaran este relanzamiento con el regreso del manga. Tristemente, parece que hay otros planes.

Esta semana, se filtró la programación completa de la Jump Festa 2027, uno de los eventos más importantes del año en la que la editorial japonesa aprovecha la oportunidad para compartir anuncios y noticias de sus franquicias más famosas. La edición de este año se llevará a cabo del 20 al 21 de diciembre de 2026 en Chiba, Japón.

De acuerdo con el listado, Dragon Ball Super brillará por su ausencia en la convención y no celebrará un panel especial en ninguno de los escenarios. Es una actualización desalentadora para quienes esperaban que Toyotaro hiciera acto de presencia para anunciar el regreso del manga.

Según la lista filtrada, otras franquicias de alto perfil de la industria del anime y manga sí estarán presentes en la Jump Fest 27. Si la información es correcta, la audiencia puede esperar novedades sobre One Piece, Chainsaw Man, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Sakamoto Days, My Hero Academia y Spy X Family, entre otras series.

Dragon Ball Super no estará en la Jump Festa 2027, según filtración

Dragon Ball Super regresaría tarde o temprano con nuevos capítulos

Dicho todo lo anterior, el simple hecho de que una franquicia forme parte de la Jump Fest 2027 no necesariamente significa que anunciará un nuevo proyecto. Y en esa misma página, tampoco existe una garantía de que las series que se saltarán la edición de este año no tienen alguna sorpresa preparada para los fanáticos.

La filtración inicial de la programación del evento provino del informante Shinuki no Reborn, y posteriormente otras fuentes corroboraron la información. Recomendamos tomar estos rumores con pinzas y esperar a que la editorial Shueisha comparta un anuncio formal.

Aun así, la ausencia de Dragon Ball Super preocupa a los fanáticos que han esperado que se retome la publicación mensual de la obra de Toyotaro por más de 2 años. El famoso informante Supa Chronicles se muestra optimista y afirma que el anuncio del regreso podría llegar “en cualquier día”, aunque considera que es poco probable que se publiquen nuevos capítulos en 2026.

Si bien el manga sigue en pausa, Toyotaro está muy involucrado con la franquicia. El año pasado reconoció que “no es imposible” retomar la obra sin la guía de Akira Toriyama. Además, este año lanzará un libro especial que formará parte del Dragon Ball S.H.Figuarts Collection, una enciclopedia especial que muestra numerosas figuras de colección.

Adicionalmente, el mangaka de 48 años sorprendió a los fanáticos a mediados de agosto con una portada alternativa que permitió ver por primera vez a la madre de Vegeta. Poco después, respondió a un fan y sugirió que próximamente habría novedades.

Actualmente se desconoce cuándo vuelve el manga oficial de Dragon Ball Super

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