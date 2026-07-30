Pocos animes son tan icónicos como Shingeki no Kyojin, conocido como Attack on Titan en Occidente y otras regiones. La travesía de Eren y compañía se convirtió en un clásico instantáneo tras el estreno del manga original en 2009, y la popularidad de la franquicia aumentó considerablemente poco después gracias a su exitosa adaptación para TV.

Dicho esto, es innegable que la serie basada en la obra de Hajime Isayama es también una de las más controvertidas de los últimos años. En particular, el final dividió las opiniones de los fanáticos, e incluso hay quienes lo catalogan como una de las peores conclusiones de los últimos tiempos.

Al margen de ese debate, es imposible negar la popularidad y el alcance de Attack on Titan. De hecho, el anime es tan importante en la cultura del entretenimiento actual que logró inspirar de una forma inesperada a uno de los mejores y más aclamados videojuegos de los últimos años.

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Creador de Clair Obscur: Expedition 33 se inspiró en Attack on Titan

Aquellos que unieron los puntos sabrán de inmediato que nos referimos a Clair Obscur: Expedition 33, el exitoso RPG por turnos que sorprendió al mundo entero en 2025. El título de fantasía recibió elogios por parte de la crítica especializada y los jugadores, y también fue un enorme éxito comercial.

A pesar de apenas tener un año en el mercado, el videojuego creado por excreativos de Ubisoft ya tiene su lugar asegurado en los libros de historia al lograr ganar el GOTY en The Game Awards 2025 y un sinfín de otras premiaciones. Pero lo único más interesante que su éxito es la historia detrás de su creación.

Recientemente, Epic Games Japan y Sandfall Interactive organizaron un evento en Yokohama, Japón, donde hablaron sobre el proceso de producción y la filosofía detrás del desarrollo del RPG. Tras la presentación, miembros del equipo mantuvieron una entrevista con el medio Automaton.

En un momento de la charla, se le preguntó a los desarrolladores sobre sus influencias japoneses y su visión general de los JRPG. El director de Clair Obscur: Expedition 33, Guillaume Broche, confesó que es un gran admirador de Attack on Titan, y reconoció que el anime fungió como una gran inspiración detrás de la narrativa del juego de rol.

“Creo que uno de los animes que me inspiró para la historia de Expedition 33 fue Attack on Titan. Me encanta la idea de un grupo de héroes que luchan juntos, y sobre todo me fascina el uniforme. Cuando ves a cualquier personaje de Attack on Titan, lo reconoces al instante por su uniforme”, comentó el creativo.

Precisamente, Guillaume Broche señaló que uno de sus objetivos era que el atuendo de los personajes de Clair Obscur: Expedition 33 fueran fácilmente reconocibles; en retrospectiva, cumplió su cometido.

Con respecto a Attack on Titan, el desarrollador confesó que hace poco retomó el anime porque no lo había visto en al menos 6 años. Actualmente se encuentra en la Temporada 4, y asegura que la serie animada es, en su opinión, “una obra maestra absoluta”. Sólo el tiempo dirá si cambia de parecer una vez que llegue al final del viaje de Eren, Mikasa y Armin.

Creadores de Clair Obscur: Expedition 33 se inspiraron en Attack on Titan para diseñar los uniformes de los protagonistas

Otros animes inspiraron a los creadores de Clair Obscur: Expedition 33

Aunque Guillaume Broche se enfocó principalmente en Shingeki no Kyojin, también señaló que, a diferencia de la mayoría de los niños que veían Disney, él disfrutaba las producciones de Studio Ghibli durante su infancia. Y sí, dio a conocer que es particularmente fan de El Viaje de Chihiro.

“Creo que he visto esa película 50 veces, en serio. Es una obra maestra de principio a fin, y también me encantan otros filmes del estudio.

Alan Reynaud, artista principal de personajes y conceptos de Clair Obscur: Expedition 33, aportó su punto de vista y reveló que Bleach también fue una gran inspiración para diseñar a los protagonistas del RPG por turnos.

“Tengo que mencionar a Bleach porque los diseños de personajes de la serie son espectaculares. Una de las cosas que tomamos de él fueron los diseños súper simples pero increíblemente memorables. Queríamos algo así, con un enfoque en ‘lo genial’. Diría que fue una gran inspiración para la creación de los personajes”, comentó el creativo.

Con respecto a Clair Obscur: Expedition 33, nuevos informes señalan que podría estar en camino a Nintendo Switch 2. Además, los desarrolladores salieron a la defensa del formato físico, e incluso se mostraron a favor de la idea de ganar menos dinero con cada copia con tal de que los juegos aún estén disponibles en disco.

Guillaume Broche es un gran fanático del anime y tomó inspiración de Attack on Titan y otras series para crear Clair Obscur: Expedition 33

Pero dinos, ¿alguna vez te imaginaste que Shingeki no Kyojin y Bleach sirvieron como inspiración para el GOTY de 2025? Déjanos leerte en los comentarios.

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