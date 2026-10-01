Los fans de Kena: Bridge of Spirits tendrán que armarse de paciencia, debido a que Sony Interactive Entertainment y Ember Lab confirmaron que el debut de Kena: Scars of Kosmora se retrasó hasta 2027.

La buena noticia es que el estudio tiene una razón clara y poderosa para tomarse este tiempo adicional: quiere que su nueva aventura tenga una escala mucho mayor y supere el nivel de calidad alcanzado con su debut de 2021. Lo malo es que todavía no existe una fecha para que podamos ponerle las manos encima.

Una aventura más grande para Kena

Josh Grier, director de operaciones de Ember Lab, y Thomas Varga, escritor del juego, explicaron que el equipo ha trabajado intensamente desde el anuncio que hicieron en febrero para llevar el proyecto a su etapa final.

De acuerdo con el estudio, Kena: Scars of Kosmora conservará el enfoque de aventura lineal centrada en personajes de su antecesor, pero tendrá un alcance más amplio y profundo. Además, habrá más razones para alejarse del camino principal y explorar el mundo.

La historia llevará a Kena hasta la misteriosa isla de Kosmora, donde espera encontrar respuestas sobre su pasado y su futuro como Guía Espiritual. Su viejo amigo Orfio cree que este lugar guarda las respuestas que ambos han estado buscando.

Kosmora esconde mucho más de lo que parece

La entrega nos llevará a una región donde habitaban 4 culturas interconectadas, cada una vinculada con uno elemento de la naturaleza. Todo cambió después de que un cataclismo destruyó una de ellas.

La antigua tradición de los Guías Espirituales también dejó su huella en la isla. Sus templos Alquimísticos serán una parte importante de la aventura y funcionarán como mazmorras que pondrán a prueba las habilidades de los jugadores mientras ofrecen recompensas capaces de transformar la aventura.

Además, la isla está habitada por culturas con sus propias historias, valores y problemas, por lo que Kena deberá adaptarse a cada región y a los personajes que la habitan.

Un nuevo compañero ayudará a recorrer la isla

El mundo será considerablemente más grande, así que Kena tendrá una nueva forma de desplazarse. Se trata de un misterioso compañero canino cristalino que tendrá una relación directa con el origen de Kosmora.

Esta criatura funcionará como montura y también ayudará durante los combates, tanto cuando Kena esté sobre ella como cuando luche a pie. Incluso tendrá un papel en la resolución de los acertijos.

Te recordamos que Kena: Scars of Kosmora llegará en 2027 para PlayStation 5, con versiones física y digital, y también para PC.

¿Qué te parecieron los primeros detalles de esta nueva aventura de Kena? ¿Crees que el retraso permitirá que Ember Lab entregue la evolución que está prometiendo? Cuéntanos en los comentarios.

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