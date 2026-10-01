En la vida, hay muy pocas cosas que sean mejor que conseguir gratis un videojuego. Una de ellas es, obviamente, obtener 2 títulos sin gastar un solo centavo. Gracias a una promoción especial de tiempo limitado, los jugadores de PC podrán ampliar su colección personal con nuevos regalos.

Esta oferta ya está disponible en una de las tiendas digitales más populares de PC, pero finalizará en pocos días. Las buenas noticias no terminan aquí, pues pronto será posible reclamar otros obsequios, incluido un juego de terror con puzzles y una relajante experiencia de construcción.

Video relacionado: Epic Game Store: ¿vencerá a Steam?

Epic Games Store regala Buried Stars y System Shock 2 Remastered en PC

La promoción especial llega cortesía de la Epic Games Store, el eterno rival de Steam. En su intento de abarcar una mayor cuota del mercado y atraer nuevos usuarios, la tienda creada por Tim Sweeney puso en marcha su ya tradicional campaña de videojuegos gratuitos.

En efecto, cada jueves es posible reclamar uno o varios juegos completamente gratis, sin restricciones ni requisitos molestos. En esta ocasión, los jugadores de PC que ya poseen una cuenta activa en la plataforma tendrán la oportunidad de conseguir 2 títulos muy interesantes: Buried Stars y System Shock 2 Remastered.

Ya sabíamos que estos juegos estarían disponibles de forma gratuita a través de la Epic Games Store, y por fin ya es posible canjearlos. Para ello, basta con visitar la tienda digital, buscar la página de cada título y dar clic en la opción “conseguir” para completar el proceso. Si se agregan a la colección digital mientras la promoción permanezca vigente, podremos conservarlos para siempre.

Los fanáticos que deseen experiencias contemporáneas deben echarle un ojo a Buried Stars, una novela visual que sigue a un grupo de concursantes atrapados en un programa de audiciones en vivo, lo que les obligará a trabajar en equipo para sobrevivir y descubrir el misterio detrás del incidente.

Este proyecto de Studio Largo y Line Games Corporation debutó en 2020, y actualmente posee reseñas muy positivas en Steam. Si consideramos que normalmente tiene un precio de $39.99 USD, vale la pena descargarlo gratis en la Epic Games Store mientras aún esté disponible la rebaja de 100% de descuento.

Por su parte, los jugadores que prefieran los títulos de la vieja escuela estarán contentos de saber que System Shock 2: 25th Anniversary Remaster es uno de los videojuegos gratuitos de esta semana. Como su nombre indica, es la versión remasterizada por Nightdive Studios que debutó en 2025 para conmemorar el 25.° aniversario del FPS.

El juego original se lanzó en 1999 de la mano de Irrational Games y Looking Glass Studios, y se convirtió en una obra de culto debido a sus mecánicas de simulación que llevaron la experiencia al siguiente nivel en términos de inmersión. Basta con recordar que uno de sus creadores fue Ken Levine, director de BioShock y el próximo Judas.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster se vende por $29.99 USD en PC, pero gracias a esta oferta especial será posible conseguirlo gratis. De hecho, los jugadores que reclamen ambos juegos se ahorrarán casi $70 USD, por lo que estamos ante una de las mejores semanas.

Buried Stars y System Shock 2 Remastered están disponibles gratis en la Epic Games Store gracias a una oferta de 100% de descuento

Out of Sight y TerraScape estarán disponible gratis en PC durante octubre

Aquellos que ya tengan los títulos anteriores en su biblioteca o simplemente no estén interesados, les gustará saber que la Epic Games Store ya reveló los 2 juegos que se podrán canjear gratis a partir del 8 de octubre.

El primero es Out of Sight, una aventura de terror y puzzles en la que los jugadores se ponen en los zapatos de Sophie, una joven ciega que puede ver el mundo a su alrededor a través de su oso de peluche. El objetivo es escapar de una misteriosa y tenebrosa mansión llena de peligros.

Por otra parte, el segundo obsequio de la siguiente semana en la Epic Games Store es TerraScape, un relajante título de estrategia por tunos en el que el objetivo es construir una ciudad medieval. Lo interesante es que también presenta modos multijugador, ideales para jugar con amigos.

Out of Sight y TerraScape estarán disponibles gratis en la tienda de PC del 8 al 15 de octubre. A continuación, compartimos la lista completa de los nuevos regalos de la Epic Games Store:

Buried Stars ― Disponible del 1 al 8 de octubre de 2026

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ― Disponible del 1 al 8 de octubre de 2026

Out of Sight ― Disponible del 8 al 15 de octubre de 2026

TerraScape ― Disponible del 8 al 15 de octubre de 2026

Epic Games Store ofrecerá como regalos Out of Sight y TerraScape en PC durante octubre

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos regalos? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Visita esta página para leer más noticias relacionadas con juegos gratuitos, y da clic aquí para encontrar más ofertas de la Epic Games Store.

Video relacionado: Video relacionado: El fin del gaming accesible - ser gamer es más caro que nunca

Fuente