DOOM de 2016 y el que fácilmente es uno de los mejores juegos de la franquicia Five Nights at Freddy’s están gratis en PC, y lo mejor es que para reclamarlos y conservarlos para siempre sólo es necesario cumplir con un requisito muy simple. Estos regalos llegan como parte de una tradicional campaña de obsequios mensuales.

Previamente, se informó que los jugadores tendrían la oportunidad de reclamar un total de 11 videojuegos para PC a partir de septiembre de 2026. Hubo lugar para las sorpresas, pues esta semana se informó que los usuarios también podrán agregar a su colección el FPS de acción y la aventura de terror sin costo adicional.

En este momento, ya hay 13 juegos gratuitos disponibles para computadoras gracias a esta iniciativa. Se trata de una oferta de tiempo limitado, así que a continuación revelaremos todos los detalles sobre los pasos a seguir para agregar esas experiencias a la cuenta digital.

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DOOM y Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ya están gratis en PC

Aquellos que ya unieron los puntos sabrán que esta promoción especial llega cortesía de Amazon Prime, el popular servicio de suscripción que da acceso a toda la librería audiovisual de Prime Video y ofrece envíos gratuitos en la tienda en línea.

Entre los beneficios encontramos Prime Gaming, un complemento que se incluye en todas las membresías y que otorga recompensas adicionales a los jugadores. Si bien este programa dejó de existir como lo conocíamos en octubre de 2025, todas sus características y ventajas se trasladaron a Amazon Luna.

Cada mes, el servicio ofrece una gran colección de videojuegos gratuitos para PC que todos los suscriptores, sin excepción, pueden reclamar y conservar para siempre. Si bien en la mayoría de las veces sólo se regalan títulos independientes o experiencias AA, en algunas ocasiones es posible canjear juegos AAA de franquicias famosas.

En septiembre, los usuarios con una membresía activa tuvieron la oportunidad de reclamar DOOM Eternal, High on Life y otras propuestas. Por suerte, se acaba de confirmar los primeros 2 juegos para octubre.

Tal como dijimos al inicio, uno de los nuevos juegos gratuitos de Prime Gaming es DOOM, el reboot de la franquicia de id Software que debutó en 2016. Este FPS se convirtió en un clásico moderno gracias a la excelente banda sonora de Mick Gordon y a su jugabilidad trepidante que llevó el concepto de los títulos originales a la modernidad.

El segundo regalo es Five Nights at Freddy’s: Into the Pit, el spin-off de la franquicia creada por Scott Cawthon que llegó a las tiendas en 2024 como parte de los festejos por el 10.° aniversario. Esta aventura de terror con aspecto pixelart se aleja de los jumpscares y se enfoca en la narrativa, lo que le permitió obtener uno de los puntajes más altos de la saga: 87 en Metacritic.

Tanto DOOM como Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ya están disponibles sin costo extra a través de Amazon Prime, junto al resto de títulos de septiembre. A continuación, explicaremos cómo reclamarlos y conservarlos para la posteridad en PC.

DOOM de 2016 ya está disponible gratis a través del programa Prime Gaming de Amazon Prime

Así de sencillo se pueden reclamar los nuevos regalos de Amazon Prime

El único requisito para canjear estos obsequios es, obviamente, tener una suscripción activa en el servicio Amazon Prime. Debido a que es uno de los programas de paga más populares del mercado, es posible que muchos jugadores cumplan con esta condición sin problemas.

Además, y contrario a lo que sucede en PlayStation Plus o XBOX Game Pass, es innecesario mantener la membresía activa, pues los videojuegos gratuitos permanecerán en nuestra biblioteca digital de PC para siempre si los reclamamos mientras la promoción de tiempo limitado permanezca vigente.

Eso es posible gracias a que Prime Gaming sólo otorga los códigos, que posteriormente deben canjearse en GOG, la Epic Games Store, la Microsoft Store, la app oficial de Amazon Games y otras tiendas de PC. Naturalmente, es obligatorio tener una cuenta activa en dichas plataformas para reclamar los obsequios.

En este caso, DOOM de 2016 está gratis a través de GOG, mientras que Five Nights at Freddy’s: Into the Pit se ofrece sin costo adicional por medio de la Epic Games Store. Para canjear ambos juegos, basta con visitar la página de Amazon Prime, iniciar sesión en el perfil que está suscrito al servicio y dar clic en la opción “reclamar ahora”.

DOOM y FNAF: Into the Pit forman parte de los regalos de octubre, pero los juegos gratuitos de septiembre aún están disponibles. Esto quiere decir que los suscriptores pueden obtener un total de 13 títulos.

Prime Gaming y Amazon Prime ofrecen 13 videojuegos gratuitos a todos los suscriptores del servicio

Estos son todos los videojuegos que se pueden canjear gratis a través de Amazon Prime:

Botany Manor ― (Epic Games Store)

DOOM (2016) ― (GOG)

DOOM + DOOM II ― (GOG)

DOOM Eternal ― (Microsoft Store)

Drop Duchy ― Epic Games Store)

Five Nights at Freddy’s: Into the Pit ― (Epic Games Store)

High on Life ― 24 de septiembre (Epic Games Store)

Hue ― (Epic Games Store)

Just Die Already ― (Epic Games Store)

Rims Racing ― (Epic Games Store)

The Da Vinci Cryptex ― (Legacy Games)

Wall World 2 ― (App de Amazon Games)

War Hospital ― (Epic Games Store)

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de estos regalos? Déjanos leerte en los comentarios.

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