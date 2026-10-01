Sony y AMD trabajaron durante años en una nueva tecnología que beneficiará a los usuarios de PlayStation 5: la Quick Spectral Super Resolution (QSSR), el resultado de su colaboración en el llamado Project Amethyst. Esta mañana, las compañías revelaron los primeros detalles de esta herramienta, que beneficiará tanto a los jugadores como a los desarrolladores.

Los fans de PlayStation ya conocen los beneficios de las tecnologías de escalado por inteligencia artificial gracias a la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) de PS5 Pro. Pues bien, la QSSR es el siguiente paso que ayudará a mejorar el aspecto y el desempeño de los juegos sin grandes sacrificios.

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¿Qué beneficios traerá la Quick Spectral Super Resolution (QSSR) a los jugadores de PS5?

La Quick Spectral Super Resolution o Súper resolución espectral rápida es una tecnología similar al PSSR, es decir, que mejora el aspecto y el desempeño de los juegos mediante el uso de la inteligencia artificial. Su gran atractivo es su compatibilidad con el PS5 y el PS5 Slim. Mientras la PSSR sólo es posible en el modelo Pro de la consola, la QSSR traerá beneficios al resto de la comunidad.

Daniel Craig, ingeniero principal de Sony Interactive Entertainment, describió la tecnología como el “nuevo nivel de rendimiento en la optimización de IA”. Confirmó que la Quick Spectral Super Resolution nació gracias al trabajo conjunto con AMD, que ayudó a desarrollar una arquitectura de red neural optimizada y a implementarla para maximizar el rendimiento de los juegos en PS5.

El plan de PlayStation es seguir apoyando el desarrollo de la PSSR para el PS5 Pro, a la vez que mejora la QSSR para el resto de sus jugadores. La tecnología ofrecerá “mejoras notables tanto en el detalle como en la estabilidad de imagen” en PS5 y PS5 Slim.

La buena noticia es que esta novedad estará disponible gratis para todos los jugadores. De hecho, se estrenó hoy con actualizaciones para 2 recientes exclusivos de PlayStation Studios: Marvel’s Wolverine y Ghost of Yōtei, que son los primeros juegos que aprovecharán y demostrarán su potencial.

PlayStation liberó parches que habilitarán el uso de QRRS en ambos títulos. En el futuro, más juegos serán compatibles con la tecnología y también recibirán actualizaciones para agregarla como una opción gráfica más en sus respectivos menús de configuración. Abajo hay un video que muestra las optimizaciones en Marvel’s Wolverine.

Insomniac Games y Sucker Punch elogian la nueva tecnología de PlayStation

Los estudios que ya tuvieron la oportunidad de conocer el potencial de la QSSR están muy satisfechos con los resultados. Mike Fitzgerald, director de tecnología en Insomniac Games, afirmó que todos en el estudio están entusiasmados con esta novedad, pues “agrega más claridad y estabilidad” a los entornos de sus juegos.

“Personalmente, me encanta ver cómo los equipos de tecnología de PlayStation mejoran continuamente la plataforma PS5, y estoy emocionado por más juegos que utilicen QSSR en el futuro”, afirmó el creativo.

Por su lado, Jasmin Patry, ingeniero principal de renderización en Sucker Punch, afirmó que la tecnología permitirá a los jugadores experimentar Ghost of Yōtei con mayor claridad y detalle, por lo que esperan aprovecharla en otros de sus juegos.

“QSSR se destaca en la resolución de los detalles finos en nuestros personajes y entornos, además, lo hace con un nivel de estabilidad temporal que no ha sido posible en la consola PS5 hasta ahora”, finalizó Patry.

Así luce Marvel’s Wolverine con Quick Spectral Super Resolution (QSSR) en un PS5 estándar

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