Hubo una época en la que bastaba con encender un Wii para encontrarse con esos simpáticos personajes de cabezas redondas que protagonizaban partidas de tenis, boliche o golf. Los Mii se convirtieron en parte de la identidad de Nintendo durante años y, aunque siguieron presentes en algunos títulos, su protagonismo disminuyó con el paso del tiempo.

Ahora, todo indica que esos avatares volverán a ocupar un lugar importante. Nintendo Switch Sports Resort ya había llamado la atención por su propuesta repleta de minijuegos y escenarios coloridos, pero una reciente revelación emocionó a quienes crecieron con las consolas de la compañía japonesa.

Los Mii clásicos estarán presentes en Nintendo Switch Sports Resort

Una revista japonesa especializada mostró un nuevo vistazo a Nintendo Switch Sports Resort, donde se confirmó que los jugadores podrán utilizar a los icónicos Mii con su cuerpo clásico. Se trata del diseño básico que millones de personas recuerdan de la era de Wii y Nintendo 3DS, un detalle que seguramente despertará la nostalgia entre los seguidores de la marca.

Además de los personajes estándar creados para esta entrega, el juego permitirá elegir a un Mii para competir en los distintos deportes y minijuegos disponibles. La publicación también ofreció el primer vistazo a su apariencia dentro del nuevo apartado visual del título, demostrando que conservan su esencia mientras se adaptan al estilo gráfico de esta nueva aventura.

Aunque se trata de un cambio estético, el regreso del diseño tradicional de los Mii representa un guiño importante para los jugadores veteranos. Después de varios años en los que los avatares perdieron protagonismo frente a otros personajes, Nintendo parece apostar nuevamente por uno de los símbolos más reconocibles de su historia reciente.

Un regreso que busca conquistar a los fans de siempre

Desde su presentación, Nintendo Switch Sports Resort ha destacado por ofrecer una gran variedad de actividades deportivas y minijuegos con un estilo visual alegre y familiar. La posibilidad de jugar con personajes estándar o con los clásicos Mii amplía las opciones de personalización y fortalece el vínculo con quienes disfrutaron incontables horas de Wii Sports y Wii Sports Resort.

Por ahora, Nintendo no ha compartido más detalles sobre las funciones específicas que tendrán los Mii dentro del juego. Sin embargo, este primer vistazo deja claro que conservarán el aspecto que los convirtió en uno de los rostros más representativos de la compañía durante más de una década.

¿Te emociona volver a jugar con los Mii clásicos? ¿Crees que Nintendo debería darles un papel más importante en futuros juegos? Cuéntanos en los comentarios.

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