La PS Store se convirtió en uno de los canales principales para adquirir videojuegos digitales, y ciertamente ganará más importancia cuando Sony deje de producir juegos físicos en 2028. Aunque es muy fácil de utilizar, tiene un gran defecto: en México y otros países de LATAM, no tiene precios regionales.

Actualmente, los usuarios de Latinoamérica deben comprar sus videojuegos favoritos y demás artículos con dólares estadounidenses, lo que afecta negativamente a la mayoría del territorio. Eso cambiará pronto, pues por fin se cobrará con la moneda local en suelo mexicano y otras regiones. Eso sí, aún está por verse si se trata de una buena noticia.

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La PS Store cobrará en precios mexicanos y en otras monedas de Latinoamérica

En mayo, la comunidad notó que algunos videojuegos de la PS Store mostraban pesos mexicanos. En lugar de aparecer el clásico “USD”, en la tienda digital era posible ver “MXN”. Ese fue el primer indicio de que se aproximaba un cambio en la plataforma, aunque Sony guardó silencio durante semanas.

A mediados de julio, PlayStation informó que realizaría cambios en lo que respecta a los pagos en México a partir de agosto. Tras una breve espera, la compañía por fin compartió más detalles al respecto, y ahora ya sabemos que también habrá ajustes en otros países de Latinoamérica.

El 17 de julio, la empresa empezó a enviar correos electrónicos para notificar a los usuarios sobre la situación. De acuerdo con el mensaje, el cambio se realizará en México, Nicaragua y Honduras a partir del 20 de agosto de 2026.

La transición comenzará un par de días antes, por lo que la PS Store de Sony permanecerá temporalmente fuera de servicio del 18 al 20 de agosto. Durante ese periodo, será imposible hacer pagos o recargar el monedero directamente en la PlayStation Store con tarjetas de crédito, tarjetas de débito u otros métodos hasta que se complete el trabajo.

La compañía afirma que, después de que finalice el proceso, los usuarios aún podrán acceder a los mismos productos y servicios que antes, sin necesidad de hacer nada. Cuando la actualización esté disponible, los precios, cargos y recibos se mostrarán con la moneda local.

No resulta extraño que México, Honduras y Nicaragua sean los primeros países de LATAM en experimentar este cambio. Recordemos que esas regiones se quedarán sin la PS Store de PlayStation 3 y PS Vita el próximo 18 de agosto, así que el inicio del mantenimiento también significará el cierre definitivo de dichas tiendas.

México, Nicaragua y Honduras serán los primeros países de Latinoamérica que tendrán moneda local en la PlayStation Store

Así será la conversión de dólares a pesos en la PS Store tras el cambio de moneda

La compañía informó que las tarjetas de regalo de PlayStation que se ofrecen actualmente en dólares estadounidenses aún serán válidas. Ahora bien, ¿cómo será la conversión de dólares a pesos mexicanos y al resto de monedas después de que se concrete la transición?

Es aquí donde empiezan las malas noticias, pues parece que podría ser peor el remedio que la enfermedad. De acuerdo con la tasa de conversión que compartió Sony en el correo, un $1 USD será equivalente a $20.5 MXN en la tienda en México. Es una pena, pues el dólar está actualmente a $17.53 MXN.

Esta es la tasa de conversión por país:

México ― De $20.5 MXN a $1 USD

Honduras ― De L26,395338 a $1 USD

Nicaragua ― De C$36,72283 a $1 USD

Finalmente, PlayStation confirma que pronto anunciará más países que recibirán precios regionalizados en la PS Store. La noticia fue recibida con descontento, pues los jugadores ya hicieron cuentas y concluyeron que, en teoría, algunos juegos serán más caros tras el cambio de moneda.

Deberemos esperar para conocer cómo se refleja el ajuste en los precios oficiales de los grandes juegos AAA y títulos independientes. Asimismo, está por verse cuánto será necesario pagar en México, Honduras y Nicaragua para comprar Grand Theft Auto VI, cuya edición básica se ofrece a $79.99 USD.

Sony confirma la tasa de conversión para la PS Store de PlayStation

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