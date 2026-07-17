PlayStation cambiará la industria para siempre, pues dejará de producir discos a partir de 2028 a medida que migra su negocio a un entorno meramente digital. Es una decisión que afectará a los jugadores, desarrolladores y las tiendas. Y sí, también acabará con una de las maneras más ingeniosas que existen para probar juegos gratuitos.

El formato físico es mucho más importante de lo que algunos podrían pensar. Aunque su principal valor recae en brindar sentido de pertenencia a nuestras compras, también tiene una gran relevancia para la preservación y la promulgación de la cultura.

Y sí, es mucho más fácil que las personas accedan juegos en disco o cartuchos a precios económicos mediante mercados de segunda mano y otras iniciativas. Es por eso que la decisión de Sony amenaza con acabar con uno de los servicios que se ofrecen en múltiples bibliotecas del mundo.

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La decisión de PlayStation también afectará a las bibliotecas

Sí, leyeron bien. Por si lo olvidaron, algunas librerías en Estados Unidos y más países lanzaron programas que permiten a los usuarios con una membresía rentar y pedir prestado diversos juegos que forman parte del catálogo. Muchas bibliotecas también ofrecen películas, software de PC e incluso cómics, así que no resulta del todo extraño.

Las iniciativas reconocen al gaming como un medio cultural, así que estos esfuerzos pretenden llevarlo a un público que tal vez no tiene los recursos económicos para adquirir juegos de $70 USD o más.

Reiteramos que programas de esta índole están presentes en las librerías de múltiples países. Por ejemplo, las bibliotecas públicas del condado de Montgomery en el estado de Alabama, Estados Unidos, recibieron en 2025 una colección de juegos para XBOX Series X, PlayStation 5 y Nintendo Switch.

En dichas librerías, cada titular de una membresía puede solicitar prestado o reservar un juego por tipo de consola, e incluso pueden solicitarlo de nuevo en caso de que la lista de espera esté vacía.

De igual forma, la Biblioteca Pública de Markham en Canadá tiene su propio servicio de renta y préstamo de videojuegos. Las personas que tengan una tarjeta pueden solicitar completamente gratis cualquier título que esté disponible en la librería, y llama la atención que hay juegos AAA muy importantes como Resident Evil Requiem, Pragmata y Crimson Desert.

“Tomar prestados juegos de la biblioteca te da la oportunidad de descubrir nuevos títulos sin tener que comprarlos. Puedes probar nuevos géneros y juegos sin gastar dinero. Hay juegos multijugador. También tenemos los últimos lanzamientos disponibles”, dice el sitio oficial de MPL.

Ahí mismo en Canadá, las bibliotecas públicas de Coquitlam y Québec ofrecen servicios similares. Aunque son iniciativas limitadas, las personas siempre pueden revisar el sitio web oficial de su biblioteca local para descubrir si tienen servicios parecidos que permitan rentar juegos.

La Biblioteca Pública de Markham en Canadá permite pedir prestado y rentar juegos de PS4, PlayStation 5, XBOX y más plataformas

El fin del formato también es negativo para las librerías

Estos programas expanden su catálogo con los nuevos estrenos, e incluso es posible encontrar propuestas de franquicias muy conocidas como 007 First Light. Así pues, no resulta extraño que se hayan convertido en una de las maneras más utilizadas por un sector del público para acceder a los últimos lanzamientos.

En la mayoría de las librerías, las tarjetas de membresía están disponibles gratis. Tristemente, el eventual fin del formato físico provocará que sea más complicado que se ofrezcan lanzamientos recientes y algunos de los títulos más importantes del mercado.

Incluso si PlayStation deja de fabricar juegos físicos, es probable que las bibliotecas aún ofrezcan títulos en disco o cartucho de XBOX y Nintendo; sin embargo, los expertos coinciden en que Microsoft seguirá los pasos de Sony y eventualmente abandonará el formato físico, pues el Project Helix sería digital.

Además, hay que considerar que muchos títulos third-party de Switch 2 sólo están disponibles mediante Game-Key Cards, las cuales requieren que se realice una descarga en la consola.

Así pues, las librerías sufrirán un gran revés en el futuro con el fin del formato físico, y es probable que muchos de estos programas culturales desaparezcan parcial o completamente después de que se haga la transición a los medios digitales.

En las bibliotecas públicas de Canadá, Estados Unidos y más países se puede pedir prestado juegos gratuitos de PlayStation y otras consolas

Pero dinos, ¿sabías que se pueden rentar juegos físicos en las bibliotecas? ¿Conoces una librería local que ofrezca dicho servicio? Déjanos leerte en los comentarios.

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Fuente 1, 2 y 3