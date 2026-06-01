Junio está iniciando con todo y el año avanza rápidamente para ofrecer diferentes lanzamientos que son esperados desde hace tiempo. Ahora parece que la comunidad está a nada de recibir varias entregas buenas y Famitsu reveló cuáles son las más esperadas del momento en Japón.

Como seguramente sabes, el mercado japonés se mueve de una forma distinta al de Occidente y el mejor ejemplo de esto se dio en una encuesta reciente con la última edición de Weekly Famitsu.

Debido a esto, la popular revista se dedicó a preguntar a sus usuarios cuáles eran los juegos más esperados. Los votos se recibieron entre el 13 al 19 de mayo y se acaban de dar a conocer los resultados que demuestran la enorme popularidad de Nintendo Switch 1 y 2 en ese territorio.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Ahora, es tiempo de conocer lo que respondieron los japoneses, por lo que a continuación te dejamos la lista con los 10 títulos más esperados al otro lado del charco. Estamos seguros que te van a sorprender al ser en su inmensa mayoría para las consolas híbridas.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

1. [Switch 2] Pokemon Winds / Waves

2. [Switch 2] Splatoon Raiders

3. [Switch] Ganbare Goemon Daishuugo

4. [ Switch ] Rhythm Heaven Fever

5. [PS5] Persona 4 Revival

6. [PS5] Grand Theft Auto 6

7. [ Switch ] Final Fantasy 7 Rebirth

8. [PS5] Onimusha: Way of the Sword

9. [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave

10. [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter

Sin sorpresas en los primeros 3 lugares de la lista

Como pudiste observar, el primer lugar en la lista lo consiguió Pokémon Winds / Waves, la nueva entrega de la popular franquicia de monstruos de bolsillo. El esperado proyecto de The Pokémon Company promete llevar a los entrenadores a una aventura que promete y se perfila como uno de los lanzamientos más importantes para Nintendo Switch 2.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Splatoon Raiders, el nuevo spin-off de la colorida saga de disparos de Nintendo que llegará este mismo año.

Para terminar, el tercer lugar se lo quedó Ganbare Goemon Daishuugo, el regreso de una de las franquicias más queridas de KONAMI. El título busca recuperar el encanto clásico de la serie con una nueva aventura llena de acción, exploración y el peculiar sentido del humor que caracterizó a sus entregas originales.

¿Cuál es tu juego más esperado de 2026? Cuéntanos en los comentarios.

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