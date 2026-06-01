Hace unos días, los jugadores de Stray se llevaron una desagradable sorpresa cuando descubrieron que la actualización gratuita para Nintendo Switch 2 no estaba disponible como se había prometido. El problema provocó confusión entre la comunidad y obligó a Annapurna Interactive a trabajar junto con Nintendo para encontrar una solución.

La buena noticia es que el inconveniente ya fue resuelto. Los usuarios que compraron digitalmente el juego en la primera Nintendo Switch ahora pueden acceder a la versión de Nintendo Switch 2 sin pagar un solo peso adicional.

La actualización gratuita ya está disponible

Según confirmó Annapurna Interactive, el descuento del 100% ya se encuentra activo en la eShop. Esto significa que quienes posean una copia digital de Stray en Nintendo Switch recibirán automáticamente la actualización gratuita al intentar adquirir la edición para Nintendo Switch 2.

La compañía había explicado anteriormente que un error en el backend de la tienda evitaba que el descuento apareciera correctamente. Afortunadamente, el problema quedó atrás y la promoción ya funciona como estaba planeada desde el lanzamiento.

Hay una condición importante que debes conocer

Aunque la noticia es positiva para muchos jugadores, existe una limitante importante. El beneficio únicamente aplica para quienes adquirieron Stray en formato digital.

Esto significa que los usuarios que compraron una copia física de Stray para Nintendo Switch no podrán acceder a la actualización gratuita mediante este programa. Por ahora, Annapurna Interactive no ha anunciado planes para extender la oferta a las ediciones físicas.

Una nueva oportunidad para disfrutar la aventura felina

Stray se convirtió en uno de los juegos independientes más populares de los últimos años gracias a su propuesta única. La aventura pone a los jugadores en el papel de un gato que explora una ciudad futurista habitada por robots mientras intenta encontrar el camino de regreso a casa.

Ahora que la actualización gratuita ya está disponible, los propietarios pueden aprovechar las mejoras de rendimiento y las ventajas que ofrece Nintendo Switch 2 para revivir esta querida experiencia.

¿Ya reclamaste tu actualización gratuita de Stray para Nintendo Switch 2? ¿Te gustaría que Nintendo ofreciera beneficios similares para más juegos de la consola? Cuéntanos en los comentarios.

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