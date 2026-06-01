Las tiendas digitales abrieron un nuevo abanico de posibilidades, pues ahora es más fácil que nunca que los desarrolladores independientes y pequeños estudios publiquen sus proyectos. Pero por cada joya oculta que ve la luz del día, hay 2 o más juegos de pésima calidad que se roban los reflectores. PlayStation tomará medidas contra ese tipo de contenido basura y llevará a cabo una purga masiva.

Los jugadores de PS4 y PS5 que visitan la PS Store con regularidad sabrán muy bien que ya es muy común encontrar títulos “cuestionables” en la tienda digital: desde experiencias que claramente utilizan arte generado con IA y juegos con gráficos deficientes hasta aventuras que son plagios de lanzamientos más populares.

A ese tipo de contenido se le conoce como shovelware, y tristemente ya ocupa mucho espacio en las plataformas digitales de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y, con más razón, PC. Ante las quejas constantes de la comunidad, Sony no mostrará piedad y eliminará para siempre más de 1000 juegos basura.

Video relacionado: ¿Puede la inteligencia artificial crear videojuegos y arte?

PlayStation dará un duro golpe al shovelware de su tienda digital

A principios de este año, un informe destacó el caso de Webnetic, que actualmente es uno de los publishers con mayor presencia en la PS Store de PS4 y PS5. Según el reporte, la compañía ya lanzó un total impresionante de 1222 juegos en la tienda digital de PlayStation hasta la fecha.

Dicha compañía mantenía el récord de ser la tercera editora con la mayor cantidad de lanzamientos en las consolas de Sony. Pero parece que la totalidad de sus títulos por fin dejarán de estar disponibles en aquella plataforma, lo que en última instancia es una buena noticia para los jugadores.

En un comunicado en redes sociales publicado el 1 de junio, Webnetic dio a conocer que su “viaje en PlayStation llega a su fin” y aprovechó la oportunidad para agradecer a los fanáticos que probaron algunos de sus juegos. Al respecto, el publisher invita a los jugadores a darle una oportunidad a sus títulos durante sus “últimos días” en la consola.

A juzgar por este anuncio, parece que Sony se puso en contacto con la empresa y le notificó que próximamente eliminará para siempre todo su catálogo. El mensaje es muy escueto en lo que se refiere a detalles, así que se desconoce la fecha en la que la biblioteca del estudio desaparecerá y si todos los videojuegos sufrirán el mismo destino.

En caso de que sea eso último, se espera que más de 1000 juegos digitales dejen de estar disponibles en la PS Store de las consolas PlayStation. Es una pérdida que pocos lamentarán, pues Webnetic es responsable de lanzamientos de muy mala calidad que, en el mejor de los escenarios, sólo se caracterizan por ser granjas de trofeos y platinos.

La compañía lanzó proyectos shovelware como The Giraffe G, The Sheep Quiz, Tile Jong y muchos más. Aunque los fans de PS4 y PS5 ya no podrán comprar ni jugar esos títulos, el estudio prometió que su viaje continuará en Xbox, Nintendo y Steam. Además, prometió más “proyectos emocionantes”, incluida la próxima actualización para Panic House: Awakening.

The Sheep Quiz y más videojuegos malos de Webnetic desaparecerán de la PS Store de PlayStation

Sony elimina el contenido basura de la PS Store

Webnetic no es la única compañía que verá cómo sus lanzamientos dejan de estar disponibles en la plataforma de Sony. De acuerdo con informes recientes, todos los proyectos del estudio desarrollador Testagamecreations también desaparecerán para siempre de la tienda digital.

Este editor fue el responsable de Together Escape, un clon flagrante de Escape the Backrooms; Liar’s Pub, un clon de Liar’s Bar; Truck Simulator 25, un simulador de manejo; y un sinfín de otros proyectos de muy mala calidad. Según un informe de PSNProfiles, todos los títulos de la compañía fueron eliminados la semana pasada.

A continuación, compartimos una lista con los títulos de Testagamecreations que desaparecieron de PlayStation:

Auto Shop Simulator

Backrooms: Escape Together

Battle Pixel

Car Street

Chained Cars

Criminal Cleaner Simulator

Fishing Simulator 2025

House Cleaner Simulator

Liar’s Pub

Manor Dynasty Strategy

Star Truck Simulator

Truck Simulator 25 – American Driver & its VR version

Vale la pena recordar que no es la primera vez que Sony lleva a cabo una purga que afecta múltiples juegos y estudios. En enero de 2026, la compañía eliminó más de 1000 juegos de ThiGames, el cuarto editor más grande de la PS Store. Un poco más adelante, en abril de este mismo año, dio otro duro golpe al contenido shovelware de su plataforma.

La PS Store refuerzas sus esfuerzos para combatir el contenido shovelware

Pero dinos, ¿qué opinas de estas medidas? ¿Crees que otras compañías también deberían eliminar el contenido shovelware? Déjanos leerte en los comentarios.

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con PlayStation.

Video relacionado: Una denuncia que podría cambiar la PS Store para siempre en México

Fuente