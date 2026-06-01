El año pasado, PlayStation presentó una nueva línea de accesorios especialmente diseñada para sus jugadores. Uno de sus nuevos productos estrellas es el FlexStrike, su primer control para juego de peleas que fue presentado como Project Defiant.

Luego de meses de espera, la compañía por fin reveló la fecha de lanzamiento y el precio de este atractivo mando, que será ideal para disfrutar próximos estrenos como MARVEL Tōkon: Fighting Souls. Además, PlayStation también compartió nuevos detalles de su nuevo monitor para gaming y Pulse Elevate, sus primeras bocinas inalámbricas.

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¿Cuándo debutará y cuánto costará el FlexStrike, el primer fight stick de PlayStation?

El FlexStrike es un fight stick inalámbrico diseñado especialmente para los jugadores de PS5 y PC. Su diseño minimalista y sus componentes fueron elegidos para ofrecer un control portátil y de calidad para los amantes de los títulos de pelea, sobre todo para quienes forman parte de los circuitos competitivos.

La preventa del control iniciará el próximo 12 de junio en la tienda online de PlayStation y en minoristas seleccionados. Llegará a las manos de los jugadores hasta el 6 de agosto y se venderá por un precio recomendado de $199.99 USD.

Desafortunadamente, el FlexStrike tendrá una distribución limitada en su lanzamiento. Su preventa estará disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, España, Portugal, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Cabe la posibilidad de que minoristas de nuestra región también lo ofrezcan, pero en cantidades muy limitadas.

El fight stick incluirá una funda especial para transportarlo y llevarlo a cualquier torneo. PlayStation presumió que el mando tiene una batería recargable integrada de buena duración, así que los jugadores no deberán preocuparse durante sus partidas.

El nuevo control de PlayStation está pensado para los fanáticos de los juegos de pelea

El mando ofrecerá latencia ultrabaja, botones de calidad y la posibilidad de personalizar ciertas funciones, como el comportamiento de la palanca principal. Gracias a PS Link, tendrá una conexión inalámbrica versátil, así que se podrá usar en PS5 sin la necesidad de desconectar un dispositivo de audio o un DualSense.

El monitor y las bocinas inalámbricas de PlayStation también debutarán este año

La compañía quiere atender a los jugadores que disfrutan sus títulos favoritos lejos de la televisión de su sala o en una PC. Por ello, también lanzará un monitor para gaming de 27 pulgadas, que incluirá una base especial para cargar el DualSense de PS5.

El dispositivo ofrecerá una experiencia de alta gama, pues es compatible con VRR, hasta 120 Hz en consolas y hasta 240 Hz en caso de jugar en una PC. El monitor debutará el próximo 27 de agosto y se venderá por $349.99 USD. Su preventa iniciará el 5 de junio, pero sólo estará disponible en Estados Unidos y Japón.

El monitor de PlayStation ofrecerá una experiencia de gama alta en consolas y PC

Por último, PlayStation anunció que Pulse Elevate, sus primeras bocinas inalámbricas llegarán a finales de año, en una fecha aún por confirmar. Este equipo comparte la tecnología de los auriculares Pulse Explore y Pulse Elite, así que ofrecerá una calidad de audio sobresaliente.

Las Pulse Elevate aún no tienen precio ni hay información sobre su disponibilidad. Sólo sabemos que llegarán al mercado en modelos blanco y negro. PlayStation compartirá más información sobre su estreno en los próximos meses.

Las bocinas llegarán este año para completar la alineación de accesorios de PlayStation

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