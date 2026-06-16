Junio sigue avanzando rápidamente y cada vez faltan menos meses para disfrutar algunos de los lanzamientos más importantes de la industria. Mientras tanto, los jugadores ya tienen muy claro cuáles son las aventuras que esperan con más emoción. Ahora, una nueva encuesta de Famitsu reveló cuáles son los títulos más deseados en Japón.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias muy diferentes a las de Occidente. Gracias a ello, las listas de juegos más esperados ofrecen resultados bastante interesantes y permiten conocer qué franquicias están generando más expectativa entre los jugadores de ese territorio.

En esta ocasión, la popular revista preguntó a sus lectores cuáles son los videojuegos que esperan con más ganas. Los votos se recibieron entre el 26 de mayo y el 2 de junio, y los resultados confirman una vez más el dominio de Nintendo en Japón.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. A continuación te dejamos la lista con los 10 títulos más esperados del momento. Como podrás ver, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 volvieron a superar a PlayStation 5 en cantidad de juegos dentro del ranking.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] Pokémon Winds and Waves [Switch 2] Splatoon Raiders [Switch] Ganbare Goemon Daishuugo [PS5] Persona 4 Revival [Switch] Rhythm Heaven Fever [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave [PS5] Onimusha: Way of the Sword [PS5] Grand Theft Auto 6 [PS5] Trails in the Sky 2nd Chapter [Switch 2] The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Los primeros 3 lugares de la lista se mantienen

Como pudiste observar, el primer puesto volvió a quedar en manos de Pokémon Winds and Waves, la próxima gran aventura de la popular franquicia de monstruos de bolsillo. El proyecto de The Pokémon Company sigue despertando enorme interés entre los jugadores japoneses y apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes para Nintendo Switch 2 en 2027.

Por su parte, el segundo lugar fue para Splatoon Raiders, el esperado spin-off de la exitosa saga de disparos de tinta de Nintendo. La entrega promete expandir el universo de la franquicia con una propuesta diferente que ha llamado la atención de los fans desde su anuncio.

Finalmente, el tercer puesto quedó en manos de Ganbare Goemon Daishuugo, una producción que busca traer de vuelta una de las series más queridas de KONAMI. El juego mantiene el encanto clásico de la franquicia y combina exploración, acción y mucho humor, elementos que ayudaron a convertirla en una de las favoritas del público japonés.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? Cuéntanos en los comentarios.

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