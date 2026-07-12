El desarrollo de videojuegos en México está en sus primeras etapas en México en comparación con los grandes exponentes de la industria, como Estados Unidos y Japón; sin embargo, nuestro país tiene creativos, programadores, artistas y desarrolladores muy talentosos. Prueba de ello es Rhythm Heroes, un título interactivo con fines científicos.

Desde su concepción, el gaming es considerado únicamente un medio de entretenimiento; sin embargo, el medio evolucionó con el paso de los años y múltiples estudios ya demostraron que algunos videojuegos pueden desarrollar habilidades, ayudar a personas con discapacidades y auxiliar a pacientes con diversos trastornos.

En este contexto surge Rhythm Heroes, una herramienta interactiva que está diseñada con un noble y muy necesario objetivo: ayudar a la detección temprana de casos de dislexia en infantes.

Video relacionado: Los juegos de antes eran más saludables para tu cerebro

¿Por qué es importante identificar indicios de dislexia en niños?

Este videojuego es desarrollado en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior (CICESE) de la ciudad de Ensenada en Baja California, México. La herramienta fue diseñada principalmente por la investigadora posdoctoral Katya Álvarez Molina en estrecha colaboración con el Departamento de Ciencias de la Computación.

Especiales ¡HISTÓRICO! Los esports están a un paso de ser reconocidos oficialmente en México Los esports en México están más cerca que nunca de obtener reconocimiento jurídico. La Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados aprobó una reforma que incorpora la figura de “actividad deportiva digital” dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte, un paso importante para actualizar la legislación frente al crecimiento de los videojuegos competitivos. ¿Qué significa realmente esta reforma? VER

El proyecto tuvo la asesoría del doctor Juan Manuel Martínez Miranda (Tepic) y de la doctora Ana Isabel Martínez García (Ensenada), así como el apoyo de la doctora Karina Caro de la UABC.

Rhythm Heroes es, en esencia, un videojuego musical en el que los niños deben reconocer y replicar ritmos y patrones para progresar a través de los niveles. Katya Álvarez Molina, quien también toca el violín, explicó que la idea detrás de esta iniciativa surgió cuando investigaba sobre la dislexia y encontró que muchas personas que la padecen presentan dificultades para sincronizar movimientos con un pulso musical.

La investigadora puntualizó que esta herramienta no pretende sustituir las evaluaciones de los especialistas, pues recalca que su objetivo principal es únicamente identificar los indicios que apuntan a que el infante podría padecer algún tipo de dislexia.

“Lo que hacemos es identificar si una persona presenta indicadores que sugieran que conviene realizar una evaluación más profunda, es decir, es una herramienta que ayuda al diagnóstico, pero la conclusión debe brindarla un profesional”, comentó Katya Álvarez Molina.

“El videojuego nunca va a decir ‘este niño tiene dislexia’. Lo que hace es señalar que existen ciertos indicadores y que sería recomendable realizar una evaluación clínica”, señaló la investigadora.

Molina puntualiza que, en el caso de los infantes, la detección de dislexia puede ocurrir cuando ya existen casos de bajo rendimiento escolar, frustración, problemas de autoestima y dificultades sociales. “Muchas veces, las y los niños son etiquetados como distraídos, flojos o desinteresados, cuando en realidad existe una condición que todavía no se ha identificado”, comentó.

Rhythm Heroes es un videojuego mexicano que podría utilizarse como una herramienta de apoyo en escuelas, centros de estudio y más

Así funciona Rhythm Heroes

La investigadora posdoctoral del CICESE remarca que la detección oportuna del trastorno es uno de los principales objetivos del proyecto y uno de sus impactos sociales más importantes. “Cambia completamente la trayectoria educativa de una persona, impactando en su vida social a futuro”.

Rhythm Heroes está disponible en español, inglés y alemán, pero Katya Álvarez Molina remarca que el “ritmo es universal y no importa el idioma que hable el infante: las pruebas siguen funcionando porque no dependen de la lectura”. Su creadora espera que este proyecto tenga un alcance internacional.

“Un niño o niña de 4 años todavía no sabe leer, pero sí puede seguir un ritmo, y esa característica nos permite evaluar habilidades relacionadas con el procesamiento temporal sin depender del idioma ni del nivel de alfabetización”, comentó la especialista, quien también señaló que los niños se divierten durante el proceso y no se sienten examinados.

Rhythm Heroes presenta a un héroe que debe superar obstáculos y completar misiones musicales para avanzar por diferentes escenarios. En total hay 4 niveles: Oriente, Egipto, la Edad Media y el Castillo, y cada uno plantea desafíos únicos que permiten medir habilidades específicas que están relacionadas con la sincronización temporal, la detección de patrones y la secuenciación.

Por ejemplo, el mundo del Reino Oriental presenta un desafío en el que el jugador debe sincronizar sus movimientos con un pulso constante, similar al de un metrónomo. El juego registra cada pulsación y calcula la constancia de la sincronización. Por su parte, el Reino Egipcio introduce patrones rítmicos más complejos.

El Reino Medieval es más difícil porque el estímulo desaparece o la música de fundo cambia durante el nivel, por lo que el niño debe mantener el pulso sin una referencia auditiva constante. Finalmente, el Castillo evalúa la memoria rítmica al obligar a los usuarios a recordar y reproducir una secuencia sin ayuda visual ni auditiva.

Los resultados de Rhythm Heroes podrían ayudar a detectar casos de dislexia en niños

Katya Álvarez Molina y su equipo esperan que Rhythm Heroes permita identificar de forma temprana y oportuna si el infante podría beneficiarse de una valoración especializada antes de que aparezcan problemas de lectura o escritura. Ya se realizaron las primeras pruebas con estudiantes en una primaria pública ubicada en Ensenada.

Adicionalmente, la investigadora presentó el proyecto a terapeutas del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como a especialistas en dislexia y música de la Birkbeck, University of London. Actualmente se trabaja en la validación científica a través de colaboraciones con expertos del International Laboratory for Brain, Music and Sound Research.

A mediano plazo, Katya Álvarez Molina pretende que Rhythm Heroes se pueda utilizar como una herramienta de apoyo en centros de atención psicológica, consultorios especializados y escuelas.

Katya Álvarez Molina presentó el proyecto a terapeutas del Instituto Nacional de Rehabilitación

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta interesante iniciativa? Déjanos leerte en los comentarios

Sigue este enlace para leer más noticias relacionadas con la industria de los videojuegos en México.

Video relacionado: TOP 5: Videojuegos mexicanos

Fuente