Si alguna vez imaginaste convertirte en Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha o Sakura Haruno, esta podría ser tu oportunidad. Lionsgate anunció el inicio de un casting mundial para encontrar a los actores que interpretarán a los tres protagonistas de la esperada película live-action de Naruto.

La convocatoria forma parte del proceso de producción de la adaptación de Hollywood del exitoso manga de Masashi Kishimoto, que será dirigida por Destin Daniel Cretton, cineasta conocido por su trabajo en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings y la próxima película de Spider-Man.

La búsqueda comenzará con el Equipo 7

De acuerdo con el sitio oficial de Naruto, Lionsgate comenzará el proceso de selección con los integrantes del Equipo 7: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha y Sakura Haruno. Una vez elegidos estos personajes, el estudio ampliará la búsqueda para el resto del elenco.

Destin Daniel Cretton compartió un mensaje en Instagram para celebrar el inicio del casting y aseguró que es un honor llevar este universo al cine por primera vez en formato live-action.

“Las historias de Kishimoto-sensei han inspirado a generaciones de fans alrededor del mundo y es un honor llevar su mundo y sus personajes a la pantalla grande en live-action por primera vez. Estoy emocionado de iniciar esta búsqueda mundial para encontrar a nuestro Equipo 7 y dar vida al increíble universo de Naruto.”

Masashi Kishimoto no puede creer que Naruto llegue a Hollywood

El creador de la franquicia también celebró este nuevo paso para el proyecto y reconoció que todavía le parece increíble ver a Naruto convertirse en una producción de Hollywood.

“Ahora mismo están ocurriendo milagros uno tras otro. Mi obra, Naruto, realmente se está convirtiendo en una película de Hollywood. Y un milagro aún mayor es que será dirigida por Destin Daniel Cretton. Todavía no puedo creerlo.”

Kishimoto agregó que espera que el proceso de selección reúna a actores capaces de capturar la esencia de los icónicos ninjas de Konoha.

La película de Naruto sigue sin fecha de estreno

Por ahora, Lionsgate no ha revelado cuándo llegará la película a los cines. Sin embargo, el inicio del casting mundial es una señal de que la producción continúa avanzando y que el proyecto comienza a tomar forma.

La adaptación live-action de Naruto fue anunciada hace varios años y desde entonces ha generado grandes expectativas entre los fans, quienes esperan que logre replicar el éxito que tuvo la serie live-action de One Piece de Netflix.

Y tú, ¿crees que la película de Naruto en live action será más cercano a la de One Piece o a la de Dragon Ball? Cuéntanos en los comentarios.

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