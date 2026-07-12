Actualmente se viven momentos complicados en la industria de los videojuegos y el sector tecnológico en general por culpa de la crisis de hardware impulsada, en gran medida, por el auge desmedido de la inteligencia artificial y la necesidad constante de construir nuevos centros de datos. En este contexto, ¿PlayStation 6 podría debutar pronto?

No, o al menos eso es lo que señalan los informes más recientes. De acuerdo con un filtrador, la consola de próxima generación de Sony y la nueva plataforma portátil que supuestamente acompañará al ecosistema principal sufrieron un retraso interno y ahora tardarán más en llegar a las tiendas.

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PS6 y PS portátil debutarían hasta 2028 como muy pronto, según informante

Se sabe de antemano que las compañías ya trabajan en sus dispositivos que reemplazarán al XBOX Series X|S y PlayStation 5. Microsoft ya presentó el Project Helix y compartió algunos detalles, mientras que Sony es más cautelosa y mantiene en secreto gran parte de la información relacionada con el hipotético PS6.

En general, gran parte de la conversación se ha enfocado principalmente en la fecha de lanzamiento. No olvidemos que las consolas de actual generación debutaron en 2020, por lo que poco a poco nos acercamos a su 6.° aniversario.

Reportes previos señalaron que el PlayStation 6 podría debutar hasta 2029 por culpa de la difícil situación que se vive en la industria de la tecnología; sin embargo, el insider Moore’s Law is Dead señaló en junio de este año que la compañía japonesa no retrasará la consola a pesar de la crisis de memoria.

Así pues, muchos creen que el PS6 llegará a las tiendas en algún punto de 2027, lo que significaría que estamos a pocos meses de conocer los primeros detalles; sin embargo, todavía surgen informes contradictorios, y un nuevo rumor señala que la plataforma de Sony sí sufrió un retraso y que su estreno está más lejos de lo previsto.

Esta información proviene del usuario Nash Weedle, quien señaló que la han dicho que el nuevo PlayStation 6 y el próximo PS Portátil debutarán durante 2028; la fuente no compartió más detalles al respecto, así que habrá que tomar estas declaraciones con pinzas y esperar a que Sony se pronuncie al respecto.

EL PS6 y la nueva consola portátil de PlayStation tendrían un lanzamiento previsto para 2028

Sony da pista sobre la fecha de estreno del PlayStation 6

Aunque hay contradicciones entre los informes recientes, todos coinciden en que la nueva plataforma de la compañía japonesa será muy costosa. Por culpa de la crisis de componentes, se prevé que la consola de próxima generación se sitúe por encima de los $1000 USD.

La nueva consola no tiene nombre oficial, ni mucho menos una fecha de lanzamiento tentativa; sin embargo, Sony ya habló sobre el tema y reveló detalles interesantes que parecen deslumbrar una posible ventana de estreno.

Durante la más reciente reunión informativa con los inversionistas, Hideaki Nishino, director de la compañía, señaló que no intentan coincidir con la competencia, en referencia al futuro debut del Project Helix de Microsoft. Así pues, el ejecutivo señaló que toman otros factores en cuenta, como la dinámica regional, los avances tecnológicos y las condiciones de marketing.

Hace un par de días, PlayStation anunció sus planes de frenar la producción de videojuegos físicos a partir de 2028. Los expertos teorizan que esa decisión básicamente confirma que el próximo PS6 será una consola 100% digital, lo que también descartaría un posible lanzamiento en 2027.

Pero dinos, ¿cuándo crees que debute el PS6? Déjanos leerte en los comentarios.

El PlayStation 6 sería muy caro y tendría un precio de hasta $1000 USD o más

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