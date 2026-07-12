Meta decidió retirar una de las funciones más polémicas de Muse Image, su nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial. La compañía confirmó que ya no es posible generar imágenes utilizando el contenido de cualquier cuenta pública de Instagram, una función que había sido presentada apenas unos días atrás.

Cuando anunció Muse Image, Meta explicó que los usuarios podrían mencionar (@) cualquier perfil público de Instagram para que la IA utilizara sus publicaciones como referencia y generara nuevas imágenes. La herramienta estaba pensada para crear invitaciones, conceptos creativos o gráficos personalizados, pero el hecho de que no requiriera el consentimiento explícito del propietario de la cuenta generó una fuerte reacción negativa.

Meta reconoce que la función “no dio en el blanco”

En una actualización publicada en el anuncio oficial de Muse Image, Meta reconoció que la función no fue bien recibida por la comunidad.

“A principios de esta semana anunciamos que una forma de generar imágenes en Meta AI era mencionando cuentas públicas de Instagram como referencia. Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y dar a las personas control sobre si su contenido público podía utilizarse de esta manera. Hemos escuchado los comentarios de los usuarios y esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible”.

Con ello, la empresa dio marcha atrás a una característica que muchos usuarios calificaron como una puerta abierta para crear deepfakes o imágenes generadas con IA utilizando la apariencia de cualquier persona con una cuenta pública.

La función requería que los usuarios se dieran de baja manualmente

Uno de los aspectos más criticados fue que la opción estaba activada por defecto. Quienes no quisieran que su contenido pudiera utilizarse como referencia para la IA debían ingresar al menú de configuración de Instagram y desactivar manualmente la opción “Permitir que las personas creen y reutilicen tu contenido” o, en su defecto, convertir su perfil en privado.

Este modelo de exclusión (“opt-out”) provocó numerosas críticas por parte de usuarios, quienes argumentaron que Meta debió solicitar autorización antes de utilizar el contenido público para entrenar o alimentar funciones de inteligencia artificial.

Agencias de Hollywood y SAG-AFTRA también criticaron la herramienta

Las críticas no provinieron únicamente de la comunidad. De acuerdo con Variety, la agencia de talentos Creative Artists Agency (CAA), que representa a figuras como Tom Hanks y Meryl Streep, expresó directamente su preocupación ante Meta.

La agencia aseguró que el nombre, imagen, voz y trabajo creativo de una persona no deberían ser utilizados por modelos de IA sin un consentimiento claro y documentado.

Por su parte, el sindicato estadounidense SAG-AFTRA también recomendó a sus miembros desactivar la opción para evitar que su contenido pudiera utilizarse como referencia para generar imágenes con inteligencia artificial.

Aunque Meta no confirmó que estas críticas fueran la razón directa para eliminar la función, la empresa optó por retirarla apenas unos días después de su presentación.

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