La oferta de controles y dispositivos para juegos de peleas es cada vez más grande. En el mercado se ofrece todo de periféricos con la opción de personalizarlos según las exigencias de cada jugador. Una de las compañías interesadas en ofrecer controles innovadores es Junkfood Custom Arcades, fabricante estadounidense que acaba de anunciar su diseño más reciente.

El Slider es un control modular de juegos de peleas que permite modificar la estructura del control con carátulas intercambiables que ofrecen diferentes configuraciones predeterminadas. De esta forma, es posible modificar por completo el control base y ajustarlo a las necesidades de forma individual. La versión base del Slider, tendrá un precio reducido en preventa de $129 USD y posteriormente se podrá conseguir por $149 USD a través del sitio de Junkfood Custom Arcades.

Announcing the SLIDER modular fighting game controller!



Starts at $129 during pre-orders (reg $149).



Pre-orders start next Friday! Details below 🧵 pic.twitter.com/XHBlBE7VxE — JunkFood Custom Arcades (@junkfoodarcades) June 21, 2026

Slider, el control que se adapta a cualquier jugador

A través de redes sociales, el fabricante del Slider ha dado a conocer algunas de las modalidades que ofrece este dispositivo. Gracias a su formato modular, será posible elegir diferentes configuraciones del formato leverless, es decir, sin palanca, o convertirlo en un arcade stick tradicional.

A pesar de que no se han revelado todos los detalles, Junkfood Custom Arcades nos ha adelantado que incluirá una placa RP2040, usualmente compatible con algunas consolas y PC. También nos adelantó que será posible conectar diferentes complementos, como el de la marca Brook, y así tener compatibilidad completa con PlayStation 5. La placa base del Slider viene lista para que solo tengas que conectar de forma sencilla dichos accesorios.

Además de esto, se menciona que habrá diferentes configuraciones y diseños, entre ellos la distribución dirigida a jugadores zurdos. También se asegura que el arte del Slider se puede cambiar para darle un toque de la personalidad de cada jugador. La preventa del control comenzará a partir del viernes 26 de junio.

¿Qué te parece este control? ¿Crees que estos dispositivos pueden marcar la diferencia en una competencia? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios. Si te interesa saber más sobre juegos de pelea, puedes visitar esta página.

Video relacionado: La caída de Marvel vs. Capcom y el inicio de una nueva generación de juegos de peleas

Sigue en LEVEL UP.