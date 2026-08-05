XBOX intenta reinventarse en más de un sentido para salir a flote y recuperarse de la crisis financiera. En meses recientes, la compañía reajustó su estrategia, realizó despidos masivos y se deslindó de varios estudios como parte de un plan de reinicio. Todo esto mientras aún trabaja en mejoras y nuevas actualizaciones para sus consolas.

Precisamente, Asha Sharma, la nueva directora de la división de videojuegos de Microsoft, adelantó en redes sociales que el equipo ya trabaja en una función muy solicitada por los fanáticos. Aunque se negó a brindar más detalles al respecto, parece que los jugadores tendrán más motivos para conseguir todos los logros de sus títulos favoritos.

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XBOX por fin recibiría un trofeo equivalente al Platino de PlayStation

Microsoft revolucionó su ecosistema durante la generación del XBOX 360 al implementar el sistema de Achievements, que permite a los jugadores conseguir puntos al completar todo tipo de logros. Es una excelente idea, a tal punto que Sony la copió e implementó en sus propias consolas.

Ciertamente, PlayStation hizo un mejor trabajo al introducir el Platino, el trofeo máximo que se desbloquea al completar todos los desafíos de un juego. Aunque carece de una utilidad real, rápidamente se convirtió en una parte clave en la experiencia social de PS3, PS4 y, por supuesto, PS5.

A pesar de que XBOX inventó ese sistema, actualmente no tiene un equivalente que se desbloquee al conseguir todos los logros de un videojuego. Y si bien los jugadores pueden mostrar su Gamerscore para presumir sus hazañas, los fanáticos aún están decepcionados y solicitan una característica similar a la que ofrece Sony en sus plataformas.

Parece que Microsoft por fin escuchó las peticiones de los jugadores. El miércoles 5 de agosto, la compañía detalló las novedades que llegaron al programa XBOX Insider como parte de la última actualización. Asha Sharma compartió el anuncio en sus propias redes sociales.

En la sección de comentarios, alguien preguntó si la compañía planea lanzar un equivalente al trofeo de Platinos para el sistema de Achievements. Sorpresivamente, la directora de XBOX respondió a la solicitud y afirmó que “el equipo trabaja en algo para finales de este año”.

Asha Sharma fue muy cautelosa al respecto y se abstuvo de entrar en detalles, así que en este momento se desconoce cuándo debutará la nueva función y cómo se implementará en los ecosistemas de XBOX One y XBOX Series X|S.

Los fanáticos esperan que la nueva característica permita desbloquear un “logro máximo” al completar todos los retos de un juego, similar a lo que sucede con los Platinos de PlayStation. En definitiva, ese sistema motivaría a muchos jugadores a conseguir 100% de sus títulos favoritos.

XBOX podría recibir un equivalente al Platino de PlayStation en su sistema de logros

XBOX recibe una actualización con novedades y ajustes

Resulta lógico que Microsoft decida mejorar su sistema de Achievements, pues es un incentivo para que los jugadores compren los lanzamientos third-party en los ecosistemas de XBOX. De hecho, esta característica recibió una actualización sustancial a principios de este año, poco después de que Asha Sharma asumiera el mando.

En abril, la compañía presentó nuevos íconos y animaciones extra que pretenden que sea más gratificante conseguir un logro. Además, ahora los jugadores pueden ajustar las notificaciones para que muestren un color personalizado según las preferencias del perfil.

Quizás la novedad más significativa es que ahora ya es posible ocultar el historial, además de que es más fácil presumir los juegos que están completados al 100%.

Aunque aún está por verse qué prepara Microsoft para finales de este año, las plataformas XBOX acaba de recibir una nueva actualización que realiza ajustes y agrega más funciones. De acuerdo con el comunicado oficial, los miembros del programa Insider ya tienen mayor control sobre los archivos guardados en la nube.

De igual forma, ya es posible añadir hasta 1000 juegos a la lista de deseos en la tienda digital, así como incluir el chat de audio en las capturas de video. Así pues, los jugadores podrán decidir si desean que se escuchen las voces de sus amigos al grabar un video.

Se espera que estas novedades impulsen las ventas del XBOX Series X|S y los ingresos generales de la división. En su informe financiero, Microsoft reportó una caída en las ganancias de su negocio de videojuegos.

Microsoft prepara más mejoras y novedades para el sistema de Achievements de XBOX

Pero dinos, ¿cómo crees que funcionarían los “Platinos” de XBOX? ¿Te agrada esa idea? Déjanos leerte en los comentarios.

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