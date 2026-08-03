Sonic Racing: CrossWorlds es hoy por hoy uno de los multiversos más inesperados de los últimos años. El juego de carreras de SEGA ha reunido a los personajes más emblemáticos de Sonic en una competencia de altas velocidades con representantes de otras franquicias como Hatsune Miku, Persona 5 Royal, Pac-Man, Minecraft, Mega Man, Bob Esponja y, más recientemente, Las Tortugas Ninja.

La buena noticia es que Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello ya están disponibles como personajes jugables gracias al nuevo Teenage Mutant Ninja Turtles Pack, DLC inspirado en la película Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

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Además de los cuatro alumnos del maestro Splinter, el paquete de contenido incluye el vehículo exclusivo Pizzafire Van, una pista temática donde podremos recorrer las calles de Nueva York. También se han agregado algunos extras como gestos, sonidos y calcomanías para los karts.

Esta colaboración da continuidad a lo establecido en el calendario de lanzamientos de SEGA. El siguiente contenido en la lista estaría relacionado con Avatar Legends y está previsto que llegue en los próximos meses. De esta forma se terminaría con la primera temporada de contenido descargable planeado para Sonic Racing: CrossWorlds.

Recuerda que el paquete Teenage Mutant Ninja Turtles Pack puede adquirirse por separado o accederse mediante el Pase de Temporada del juego.

¿Qué opinas de esta colaboración? ¿Qué otros personajes te gustaría ver en este crossover? No olvides dejar tus respuestas en la caja de comentarios, ¡queremos leerte!

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