Los rumores alrededor de SEGA y Sonic the Hedgehog volvieron a encender las redes sociales. En las últimas horas comenzó a circular un reporte que asegura que la compañía japonesa trabaja en un nuevo juego del erizo azul con un estilo que han pedido los fans desde hace tiempo.

Hasta ahora, SEGA no ha realizado ningún anuncio oficial y todo proviene de una fuente no confirmada que comenzó a ganar fuerza en X, por lo que será mejor que sigas leyendo para conocer los detalles.

El rumor apunta a un nuevo Sonic en 2.5D

La información dice que una fuente cercana a Playground Games reveló que SEGA ya trabaja en un nuevo proyecto de Sonic the Hedgehog.

De acuerdo con el reporte, el juego sería un plataformas en 2.5D desarrollado internamente por SEGA. Además, la misma publicación en X menciona que su lanzamiento estaría previsto para 2027.

Fuera de esos detalles, no existen datos sobre su historia, mecánicas, plataformas o el equipo responsable del proyecto. Por esa razón, la información debe considerarse únicamente como un rumor.

Los fans sueñan con otro gran plataformas del erizo

Aunque el reporte carece de confirmación, muchos seguidores comenzaron a especular sobre lo que podría ofrecer un nuevo juego de Sonic de este tipo.

No obstante, también existe la posibilidad de que el proyecto nunca haya existido, que cambie por completo durante su desarrollo o que la información sea incorrecta.

Por ahora, habrá que esperar a que SEGA comparta información oficial para conocer cuáles son los próximos planes para su personaje más famoso. Mientras eso sucede, los fans seguiremo atentos a cualquier pista sobre el futuro del erizo azul.

¿Te gustaría que Sonic regresara con una nueva aventura en 2.5D? ¿Qué elementos te gustaría ver en ese supuesto proyecto? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente