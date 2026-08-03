La crisis económica también afecta a los bolsillos de los jugadores, lo que inevitablemente significa que hay menos dinero para comprar nuevos juegos. Por suerte, aún existen alternativas que nos permiten conseguir muchos lanzamientos a un precio relativamente accesible. De hecho, ahora mismo es posible reclamar “gratis” casi 10 juegos para PC.

Eso es posible gracias a una promoción de tiempo limitado. La mala noticia es que hay que contratar un servicio de paga para desbloquear ese beneficio, pero la buena es que el programa en cuestión es tan popular que seguramente muchos jugadores ya tienen una membresía y pueden acceder a los regalos.

En total, 9 títulos están disponibles para reclamar sin costo adicional. Cada juego tiene una fecha límite, pero una vez que se agreguen a la colección digital del usuario permanecerán allí para siempre, incluso después de que termine la rebaja especial.

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Prime Gaming regala 9 juegos para PC

Esta oferta llega cortesía del extinto Prime Gaming, que hace algunos meses dejó de existir como tal y se fusionó con Amazon Luna en un intento de reinventarse y llegar a una audiencia más amplia. Aun así, todos sus beneficios aún están disponibles sin cargo extra para las personas que tienen una suscripción activa de Prime Video.

En esta ocasión, los miembros activos del programa de suscripción estarán muy contentos de saber que tienen la oportunidad de reclamar un total de 9 videojuegos para PC durante agosto y más allá. La lista es muy variada e incluye propuestas que apelan a todo tipo de géneros y estilos.

Quizás el regalo más atractivo del listado es XCOM: Chimera Squad, el spin-off de la popular franquicia de culto. Esta entrega debutó originalmente en 2020 y tuvo una recepción mayormente positiva entre los jugadores de Steam, así que los suscriptores de Prime Video y Prime Gaming deberían agregarlo gratis a su colección mientras aún sea posible.

Para aquellos que no estén familiarizados con este proyecto de Firaxis Games y 2K, deben saber que se trata de una aventura narrativa que muestra una realidad en la que humanos y alienígenas trabajan juntos tras una guerra. El jugador controla al Chimera Squad, un equipo que debe completar misiones para detener a las amenazas que se oponen a esa alianza intergalactica.

XCOM: Chimera Squad presenta el sistema de combate táctico por turnos que caracteriza a la franquicia, y en total hay 11 agentes seleccionables, cada uno con su propia serie de habilidades únicas que enriquecen los enfrentamientos y ofrecen nuevas opciones para completar los objetivos. Los suscriptores de Prime Gaming podrán reclamarlo gratis hasta el 31 de agosto.

Aquellos que prefieran un juego más relajante pueden optar por Weakless, una aventura de resolución de acertijos que debutó en 2020. En la misma línea, Mystic Academy: Escape Room es un título en el que hay que completar desafíos para progresar en la campaña principal.

XCOM: Chimera Squad y otros 8 juegos están disponibles para PC a través de Prime Gaming

Jugadores de PC pueden reclamar estos 9 juegos en GOG si tienen Prime Gaming

Aunque Steam es la plataforma dedicada a juegos más importante y popular de PC, no es la única. Si bien la mayoría de los títulos que forman parte de esta promoción también están disponibles en la tienda de Valve, allí no tienen 100% de descuento y, por ende, es necesario adquirirlos con dinero real para agregarlos a la colección.

Así pues, los 9 juegos que conforman la más reciente lista de juegos gratuitos de Prime Gaming sólo se podrán conseguir sin cargo extra a través de GOG, el launcher de CDPR que se caracteriza por ofrecer lanzamientos libres del sistemas DRM. Sobra decir que es necesario tener una cuenta activa en dicha plataforma para obtener los obsequios.

Si los usuarios reclaman los regalos dentro del plazo correspondiente, podrán conservarlos para siempre y descargarlos en cualquier momento desde su biblioteca. También vale la pena destacar que algunos títulos se podrán canjear más allá de agosto.

A continuación, compartimos la lista completa de PC que están disponibles gratis en GOG gracias a Prime Gaming:

Regular Factory: Escape Room – hasta el 8 de agosto de 2026 Still There – hasta el 12 de agosto de 2026 Space Grunts – hasta el 19 de agosto de 2026 Framed Collection – hasta el 19 de agosto de 2026 Mystic Academy: Escape Room – hasta el 22 de agosto de 2026 XCOM: Chimera Squad – hasta el 31 de agosto de 2026 Space Grunts 2 – hasta el 16 de septiembre de 2026 Weakless – hasta el 28 de octubre Zoria: Age of Shattering – hasta el 28 de octubre

Los suscriptores de Prime Gaming podrán reclamar gratis 9 juegos en GOG

Pero cuéntanos, ¿hay algún título de la lista que recomiendes a la comunidad? Déjanos leerte en los comentarios.

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