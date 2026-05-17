Cliff Bleszinski , creativo mejor conocido por ser la mente detrás de Gears of War, volvió a hablar sobre uno de los proyectos que le gustaría desarrollar y la premisa rápidamente llamó la atención de muchos jugadores.

El creativo compartió en redes sociales detalles de Hollow Point, un videojuego cooperativo ambientado en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra durante otoño, justo cuando un huracán comienza a despertar criaturas inspiradas en el horror cósmico de Cthulhu.

Por si te lo perdiste: Gears of War: E-Day estará presente en la Triplemanía 34 de México, lo que también parece revelar el mes de lanzamiento

El propio desarrollador describió el concepto como una mezcla entre John Wick, Carrie y Lovecraft Country. La idea gira alrededor de 2 protagonistas completamente distintos. Uno sería un exmarine especializado en armas y explosivos, mientras que la otra protagonista sería una joven con poderes telequinéticos que poco a poco desarrolla habilidades mucho más peligrosas.

Video relacionado: Del peor al mejor – Videojuegos de Gears of War

Hollow Point apostaría por cooperación, horror psicológico y poderes sobrenaturales

De acuerdo con Cliff Bleszinski, parte importante del juego sería la cooperación entre ambos personajes. Algunos enemigos podrían derrotarse con armas convencionales, mientras que otros únicamente serían vulnerables a poderes sobrenaturales. Esto obligaría a los jugadores a coordinar habilidades y estilos de combate constantemente.

Además, el protagonista militar sufriría estrés postraumático (PTSD), así que el juego jugaría con la idea de que nunca quede completamente claro si los monstruos realmente existen o si parte de lo que ocurre está relacionado con sus propios traumas.

Mientras tanto, la protagonista con poderes psíquicos comenzaría la aventura con habilidades limitadas y terminaría convirtiéndose en una figura extremadamente poderosa conforme la situación empeora. Todo esto sucedería durante distintas fases del huracán, desde la calma inicial hasta el desastre total.

Cliff Bleszinski lleva años intentando volver a la industria

Para muchos jugadores, Cliff Bleszinski sigue siendo una de las figuras más importantes de la era del Xbox 360 gracias a su trabajo en Gears of War. El desarrollador también participó en franquicias como Unreal Tournament y durante años fue una de las caras más reconocibles de Epic Games.

Después de abandonar Epic fundó Boss Key Productions, estudio responsable de LawBreakers y Radical Heights. Ninguno de los proyectos logró encontrar audiencia y la compañía cerró en 2018.

Desde entonces, Bleszinski frecuentemente comparte ideas sobre videojuegos que todavía le gustaría crear. Por ahora Hollow Point no está confirmado como un proyecto en desarrollo, pero su concepto ya despertó interés entre jugadores que todavía siguen de cerca la carrera del creador de Gears of War.

¿Qué te pareció esta idea? ¿Te gustaría que Hollow Point se hiciera realidad? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con Gears of War.

Video relacionado: La historia detrás de Gears of War

Fuente