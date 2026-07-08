Los rumores sobre posibles juegos de alto perfil para Nintendo Switch 2 siguen creciendo, y ahora uno de los RPG más ambiciosos de los próximos meses podría sumarse a la lista. Pearl Abyss, el estudio responsable de Crimson Desert, confirmó que ya trabaja para hacer funcionar el título en la nueva consola de Nintendo, aunque todavía no está listo para garantizar su lanzamiento.

La información surgió durante una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, donde la compañía habló sobre sus planes de expansión para el esperado juego de acción y mundo abierto.

Pearl Abyss ya logró ejecutar Crimson Desert en Nintendo Switch 2

Uno de los inversionistas preguntó directamente sobre la posibilidad de llevar Crimson Desert a Nintendo Switch 2. La respuesta llegó de parte del director ejecutivo de Pearl Abyss, Heo Jin-young, quien explicó que el objetivo del estudio es lanzar el juego en la mayor cantidad posible de plataformas.

Según el ejecutivo, el equipo ya consiguió que el título alcance un nivel donde es posible disfrutar de la experiencia básica en la consola de Nintendo. Sin embargo, dejó claro que esto representa apenas el primer paso.

Heo Jin-young explicó que una adaptación para Nintendo Switch 2 no consiste únicamente en trasladar el juego a otro hardware. El verdadero reto es mantener intactos aspectos fundamentales como la calidad gráfica, el sistema de combate y el enorme mundo abierto que caracteriza al proyecto.

Por ese motivo, el estudio continúa trabajando en tareas de optimización y verificación técnica para comprobar que el rendimiento cumpla con sus estándares de calidad.

El RPG de mundo abierto está repleto de actividades por completar.

Todavía no hay fecha para una posible versión de Switch 2

Aunque las declaraciones son alentadoras para los jugadores de Nintendo, Pearl Abyss dejó claro que todavía es demasiado pronto para hablar de un lanzamiento.

El director ejecutivo comentó que, además del trabajo técnico, la empresa debe revisar distintos aspectos relacionados con la colaboración con sus socios y asegurarse de que el producto final esté a la altura de lo esperado. Debido a ello, no existe una ventana de lanzamiento para Nintendo Switch 2.

Eso sí, la compañía prometió que compartirá información oficial cuando tenga algo definitivo que anunciar.

Mientras tanto, estas declaraciones confirman que Nintendo Switch 2 sigue despertando el interés de grandes desarrolladoras. Si finalmente Crimson Desert logra llegar a la consola, sería otra muestra del potencial del hardware para recibir producciones AAA de nueva generación.

¿Te gustaría jugar Crimson Desert en Nintendo Switch 2? ¿Crees que la consola podrá ofrecer la experiencia completa del ambicioso RPG de Pearl Abyss?

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