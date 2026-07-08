Se viven cambios importantes en el interior de XBOX. Está claro que la estrategia liderada por Phil Spencer fue un fracaso, así que ahora Asha Sharma, la nueva directora de la marca, intentará impulsar el negocio con una reestructuración completa que derivará en recortes de personal, cambios en los estudios y una nueva filosofía para futuros lanzamientos.

Después de que Sharma asumió el liderazgo a principios de este año, gran parte de la conversación se enfocó en el posible regreso de las exclusividades. El tema ganó relevancia durante el verano, después de que se anunciara que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution sólo estarán disponibles para los ecosistemas de Microsoft.

Aún hay muchas preguntas, y una vez más la incertidumbre es en el sentimiento que perdura; sin embargo, un nuevo informe proveniente de una fuente confiable arroja un poco de luz sobre el modelo de negocio que adoptará la compañía de cara al futuro.

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Juegos single-player serían exclusivos, y los títulos multijugador serían multiplataforma

Actualmente, la compañía prepara el lanzamiento en otros ecosistemas de 2 de sus proyectos más importantes: Halo: Campaign Evolved y Forza Horizon 6, que llegarán a PlayStation 5 durante 2026. De igual forma, Fable se estrenará para la consola de Sony en 2027. Parece que podríamos estar ante los últimos estrenos multiplataforma de la marca.

De acuerdo con un nuevo reporte del medio Bloomberg, a partir de ahora Microsoft será mucho más selectiva al momento de elegir cuáles títulos se lanzan para PS5 y otros dispositivos. Se dice que el plan de Asha Sharma es impulsar las ventas del XBOX Series X|S mediante las exclusividades.

El informe indica que los juegos single-player solamente estarán disponibles para los ecosistemas de Microsoft, mientras que los títulos como servicio y las experiencias con un gran énfasis en los componentes multijugador seguirán lanzándose en otras plataformas, como PS5 o Nintendo Switch 2.

El plan es simple: darles motivo a los jugadores para comprar un XBOX Series X|S y, eventualmente, el Project Helix. Pero claro, ahora mismo es difícil saber cuáles son los títulos que permanecerán como exclusivos y cuáles serán aquellos que adoptarán un esquema multiplataforma, en caso de que el reporte sea verifico.

Gears of War: E-Day y otros juegos single-player no tendrán lanzamientos multiplataforma y serán exclusivos de XBOX

¿XBOX apostará por los lanzamientos exclusivos?

Se desconoce si el cambio de estrategia afectará futuros lanzamientos de Bethesda y Activision Blizzard, o si sólo se aplicará a los juegos first-party desarrolladores internamente por los equipos de XBOX Game Studios, como Playground Games, The Coalition, Halo Studios y Obsidian Entertainment.

Jez Corden, editor de Windows Central, reaccionó al informe y señaló que “Microsoft considera hacer que incluso los juegos más importantes para un solo jugador, que históricamente fueron multiplataforma, sean exclusivos de hardware de XBOX”.

Esa frase sugiere que títulos de alto perfil, como The Elder Scrolls VI y el próximo Fallout, podrían sólo estar disponibles para consolas XBOX, aunque en este momento es difícil saberlo. Anteriormente, Matthew Ball, el nuevo director de estrategia, aseguró que las exclusividades llegaron para quedarse.

Pero claro, también existe el factor económico. The Coalition reconoció que Gears of War: E-Day podría vender menos debido a la ausencia de un port para PlayStation 5, a la par que surgieron reportes que señalan que Microsoft utiliza los ingresos de Minecraft y Call of Duty, propuestas multiplataforma, para financiar otras áreas de su negocio.

Pronto podría ser necesario comprar el XBOX Series X o Project Helix para jugar los futuros títulos single-player de Microsoft

Pero dinos, ¿crees que es una buena idea apostar por la exclusividad? Déjanos leerte en los comentarios.

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