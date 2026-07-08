Hay una frase en cuanto a manejo financiero que dice que se excava un agujero para tapar otro y así sucesivamente. Aplica cuando el modelo de negocio es un desastre y toca usar recursos de otras partidas, justo como habría sucedido con XBOX en su era reciente.

Un reporte reveló que el negocio de gaming de Microsoft se encontró en tan mal estado que se usaron recursos provenientes de Minecraft para evitar que el barco se hundiera.

Esto se suma a un reporte previo que aseguró que lo mismo sucedió con Activision pues, fuera de ambos, ningún juego o servicio dio grandes resultados.

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XBOX usó el dinero de Minecraft para financiar la mayor parte de su catálogo

El desastre de XBOX que se reafirmó esta semana con la ola de despidos y la venta de estudios resultó en nuevos reportes que dan cuenta del estado precario del negocio de gaming de Microsoft.

De acuerdo con un reporte de la periodista Cecilia D’Anastasio de Bloomberg, la situación en la marca de gaming llegó a tal grado que se usaron recursos de una de sus franquicias más exitosas para financiar varios proyectos.

Fuentes internas revelaron que XBOX usó las ganancias de Minecraft para financiar la mayor parte de la cartera de títulos en desarrollo.

Cabe recordar que Minecraft es el juego más vendido de la historia con 350 millones de copias, pertenece a Microsoft desde 2014 y aunque no hay información oficial de sus ingresos, se estima que genera entre $200 y $500 millones de dólares anuales.

Lo anterior no significa que Minecraft aporte la totalidad del presupuesto para el desarrollo de otros juegos, sino que, de acuerdo con las fuentes, participó en ello con distintas cantidades.

Minecraft es un éxito millonario y también es salvavidas de XBOX

Minecraft y Activision fueron los salvavidas de XBOX

Este reporte sobre el uso del dinero de Minecraft se suma a uno previo que expuso la misma situación, pero con los recursos de Activision.

En junio pasado, Jez Corden de Windows Central, compartió información de fuentes internas que aseguraron que, ante la debacle del modelo financiero de XBOX, se usaron los recursos de Activision.

Las ganancias de la compañía, dueña de monstruos comerciales como Candy Crush y Call of Duty, se usaron para compensar las pérdidas que hubo en sectores como servicios y venta de juegos.

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