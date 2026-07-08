Si viajáramos al pasado para decir que, en 2026, Need for Speed es una franquicia prácticamente muerta, nadie lo creería. Desde los 90 y durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, fue una IP muy exitosa y jugada por millones de usuarios.

Lamentablemente, los tiempos cambiaron, hubo fracasos y las prioridades de Electronic Arts se movieron hacia otras propiedades intelectuales.

El último intento fue Need for Speed Unbound de 2022 desarrollado por Criterion Games y aunque tuvo buena recepción, no fue suficiente para seguir con más juegos.

Hoy, el último estudio que trabajó en esta saga de juegos de carreras callejeras, se dedica a otra cosa y así seguirá.

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Need for Speed es “cosa del pasado” para EA

Tras varias entregas exitosas y con millones de copias vendidas, Need for Speed está en el limbo y tal parece que así seguirá por mucho tiempo.

De acuerdo con declaraciones de Rebecka Coutaz, vicepresidenta y gerente general de Battlefield Studios Europa para IGN, Criterion, el último estudio que trabajó en la IP de carreras callejeras, solo se dedicará al FPS de EA.

Cuando se le preguntó sobre el 30 aniversario del estudio y la posibilidad de que Need for Speed fuera parte de las celebraciones con un nuevo proyecto, la ejecutiva respondió: “no estamos aquí para hablar del pasado, solo nos enfocamos en Battlefield”.

Vice President & General Manager of Battlefield Studios Europe, Rebecka Coutaz, says Criterion will stay as a dedicated, Battlefield studio based on the occasion of Criterion’s 30th anniversary and their new studio's logo which reads "Criterion: A Battlefield Studio."



In a… pic.twitter.com/2CG6Vql5zJ — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) July 7, 2026

Otra franquicia de culto también se fue a la tumba con NFS

Lamentablemente, las declaraciones de la ejecutiva de Battlefield Studios arrastran a otra franquicia, en este caso de culto, en la que trabajó Criterion.

Nos referimos a Burnout, una de las sagas de juegos de carreras más frenéticas de la historia y que siempre destacó por su estilo visual de la más alta calidad.

En este caso, la comunidad piensa que si no hay interés en revivir una IP como Need for Speed y EA no busca un estudio que se haga cargo de la franquicia, tampoco habrá algo relacionado con Burnout pues se trata de una saga de nicho.

De esta forma, Need for Speed queda con 25 juegos principales lanzados desde 1994:

Aquí tienes la lista de los 25 juegos principales de la saga Need for Speed, en orden de lanzamiento:

The Need for Speed (1994)

Need for Speed II (1997)

Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

Need for Speed: High Stakes (1999)

Need for Speed: Porsche Unleashed (2000)

Need for Speed: Hot Pursuit 2 (2002)

Need for Speed: Underground (2003)

Need for Speed: Underground 2 (2004)

Need for Speed: Most Wanted (2005)

Need for Speed: Carbon (2006)

Need for Speed: ProStreet (2007)

Need for Speed: Undercover (2008)

Need for Speed: Shift (2009)

Need for Speed: Nitro (2009)

Need for Speed: World (2010)

Need for Speed: Hot Pursuit (2010)

Shift 2: Unleashed (2011)

Need for Speed: The Run (2011)

Need for Speed: Most Wanted (2012)

Need for Speed Rivals (2013)

Need for Speed (2015)

Need for Speed: No Limits (2015, móvil)

Need for Speed Payback (2017)

Need for Speed Heat (2019)

Need for Speed Unbound (2022)

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