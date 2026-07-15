Durante años, Crunchyroll se ha consolidado como uno de los principales hogares para los amantes del anime ofreciendo tanto estrenos de temporada como series clásicas que marcaron a toda una generación. Sin embargo, el catálogo de la plataforma cambia constantemente y, en ocasiones, eso significa despedirse de títulos muy queridos.

Ahora, los seguidores de Black Lagoon recibieron una noticia inesperada. El icónico anime de acción desapareció del servicio de streaming sin previo aviso, justo cuando la franquicia celebró recientemente su 20.º aniversario, lo que ha generado preocupación entre quienes esperaban volver a disfrutar la serie o descubrirla por primera vez.

Black Lagoon ya no está disponible en Crunchyroll

Al momento de escribir esta nota, Black Lagoon dejó de formar parte del catálogo de Crunchyroll. Además, la serie tampoco se encuentra disponible en otras plataformas de streaming en nuestra región, por lo que actualmente la única forma oficial de verla es mediante sus ediciones físicas.

Hasta hace poco, Crunchyroll ofrecía la adaptación completa producida por Madhouse, compuesta por 29 episodios distribuidos en 3 temporadas. Sin embargo, la empresa no ha explicado por qué retiró el anime, por lo que se desconoce si se trata del vencimiento de una licencia o si llegará nuevamente al servicio en el futuro.

La ausencia de información oficial ha provocado incertidumbre entre los fans, quienes esperan que la serie encuentre un nuevo hogar en streaming o que eventualmente regrese al catálogo de Crunchyroll.

Una franquicia que todavía tiene mucho por contar

Aunque el anime es considerado un clásico del género de acción, la adaptación animada sólo cubrió una parte de la historia creada por Rei Hiroe. El manga comenzó su publicación en 2002 y continúa recibiendo nuevos capítulos, además de haber dado origen a varios spin-offs, como Sojiya Sawyer y Eda: Initial Stage.

La historia sigue a Rock, un oficinista cuya vida cambia por completo tras verse envuelto en el peligroso mundo del crimen organizado. Ahí termina formando parte de la Lagoon Company, un grupo de mercenarios donde comparte protagonismo con Revy, la carismática pistolera que terminó convirtiéndose en el rostro más reconocible de la franquicia.

Gran parte del éxito de Black Lagoon también se debe al trabajo de Madhouse, estudio responsable de producciones tan populares como Frieren: Beyond Journey’s End, Hunter x Hunter, Death Note, One-Punch Man y Trigun. Gracias a su intensa acción, personajes memorables y un tono mucho más adulto que el de otros animes de la época, la serie sigue siendo considerada una obra de culto.

Por ahora, no existe información sobre un posible regreso de Black Lagoon a algún servicio de streaming, por lo que los seguidores de la franquicia deberán esperar un anuncio oficial.

¿Crees que Crunchyroll volverá a incorporar Black Lagoon a su catálogo? ¿Te gustaría ver una nueva adaptación que continúe la historia del manga? Cuéntanos en los comentarios.

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