Sony se ganó a pulso el descontento de la comunidad tras revelar que descontinuará los juegos físicos en 2028, una decisión que afectará tanto a los lanzamientos first-party como a los proyectos de terceros. El futuro luce oscuro, pues todo parece indicar que millones de usuarios se quedarán con las ganas de jugar con el PlayStation 6.

Efectivamente, un futuro 100% digital donde sea necesario recurrir a la PS Store para adquirir los futuros estrenos dificultaría enormemente la tarea de comprar juegos en numerosas regiones. Y sí, hay varios países de LATAM que tendrían problemas para adaptarse al cambio de paradigma.

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PlayStation Network y la PS Store brillan por su ausencia en más de 120 países

El fin del formato físico despertó muchas preocupaciones en materia de propiedad digital y preservación a largo plazo. De igual forma, los jugadores expresaron su temor ante la posibilidad de que Sony les arrebate las licencias de sus compras o establezca un monopolio con su tienda digital.

Dicho esto, existe otro motivo para mirar con cautela un futuro en el que la vía digital sea la única para comprar videojuegos. Y es que, en caso de que la compañía no extienda el alcance de su servicio PSN, millones de jugadores se quedarán fuera de la generación del PlayStation 6.

Los detalles sobre la nueva consola son desconocidos en su mayoría, pero analistas y expertos coinciden en que es muy probable que sea un dispositivo 100% digital que ni siquiera tenga un lector de discos. Precisamente, se especula que esa es una de las razones por las que se dejó a un lado el formato físico.

En una publicación en Internet, el usuario “bldngtrpdr” reveló que la PSN brilla por su ausencia en Georgia, lo que significa que, en teoría, no podrá crear una cuenta ni acceder la PS Store para comprar títulos digitales en la próxima PlayStation 6. Y con el fin de los juegos físicos, sería prácticamente imposible adquirir nuevos lanzamientos.

Dicho post sirvió como recordatorio de que más regiones se encuentran en la misma situación. De acuerdo con un listado compartido por Insider Gaming en 2024 en relación a la controversia que se formó alrededor de Helldivers 2, hay un total de 121 países en todo el mundo en el que no funciona PlayStation Network ni la PS Store.

Tristemente, la lista permanece igual y se desconoce si Sony tiene la intención de llevar la PSN a dichos territorios ante el inminente debut del PS6. Por ahora, sabemos que países de Latinoamérica como Venezuela y Cuba carecen del servicio en línea y, en consecuencia, no pueden acceder a la PlayStation Store para comprar videojuegos digitales.

Sony guarda silencio sobre los detalles del PlayStation 6, así que es imposible saber si realmente será una consola que sólo admitirá juegos digitales.

El PlayStation 6 sería prácticamente injugable en los países en los que la PSN está bloqueada

¿Cuáles países no tienen acceso a la PSN ni la PS Store?

La comunidad recuerda que los usuarios pueden crear una cuenta de PSN de otro país compatible, configurar una cuenta de PayPal en dicha región o recargar saldo con tarjetas de regalo virtuales; sin embargo, cabe la posibilidad de que la compañía tome medidas para detener esas soluciones extraoficiales.

Además, se establece en el documento de términos y condiciones que los jugadores deben proporcionar datos “precisos” sobre el territorio o el país de la cuenta; de lo contrario, Sony “se reserva el derecho de suspender, restringir o cancelar” el perfil del usuario, quien perderá acceso a toda sus compras y el resto de su librería.

Actualmente, legisladores mexicanos están en proceso de presentar una denuncia formal ante un organismo gubernamental. Otras naciones enviaron quejas similares y expresaron su temor ante la posibilidad de que PlayStation recurra a prácticas monopólicas tras dejar de producir juegos físicos.

Por lo pronto, un escenario en el que el PlayStation 6 sea 100% digital dejaría fuera a la inmensa mayoría del mundo, pues la PSN sólo está disponible actualmente en 38% de los países. Esto quiere decir que 62% ni siquiera puede acceder a la tienda para comprar sus videojuegos favoritos.

Si la PS Store no está disponible, será imposible comprar juegos digitales en la PS Store

Esta es la lista con los 121 países que no tienen acceso a la PSN:

Afganistán Albania Argelia Andorra Antigua y Barbuda Armenia Azerbaiyán Las Bahamas Bangladesh Barbados Bielorrusia Belice Benín Bolivia Bosnia y Herzegovina Botsuana Brunéi Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camboya Camerún Las Islas Caimán República Centroafricana Chad Comoras Costa de Marfil Cuba República Democrática del Congo Yibuti Dominica República Dominicana Guinea Ecuatorial Eritrea Estonia Esuatini Etiopía Fiyi Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Guinea Guayana Haití Irán Irak Jamaica Jordán Kazajistán Kenia Kiribati Kosovo Kirguistán Laos Letonia Lesoto Liberia Libia Liechtenstein Lituania Madagascar Malawi Maldivas Malí Islas Marshall Mauritania Mauricio Micronesia Moldavia Mónaco Mongolia Montenegro Marruecos Mozambique Namibia Nauru Nepal Níger Nigeria Macedonia del Norte Omán Pakistán Palaos Papúa Nueva Guinea Filipinas República del Congo Ruanda San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente y las Granadinas San Marino Santo Tomé y Príncipe Senegal Serbia Seychelles Sierra Leona Las Islas Salomón Somalia Sudán del Sur Sri Lanka Sudán Surinam Siria Tayikistán Tanzania Timor Oriental Togo Tonga Túnez Turkmenistán Tuvalu Uganda Uzbekistán Vanuatu Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabue

Y sí, también hay problemas para los jugadores que se muden de país, pues tendrán que crear una cuenta completamente nueva para acceder a la PSN regional.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el PS6 será 100% digital? ¿Esperas que el servicio llegue a más países? Déjanos leerte en los comentarios.

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