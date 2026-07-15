Sony se ganó a pulso el descontento de la comunidad tras revelar que descontinuará los juegos físicos en 2028, una decisión que afectará tanto a los lanzamientos first-party como a los proyectos de terceros. El futuro luce oscuro, pues todo parece indicar que millones de usuarios se quedarán con las ganas de jugar con el PlayStation 6.

Efectivamente, un futuro 100% digital donde sea necesario recurrir a la PS Store para adquirir los futuros estrenos dificultaría enormemente la tarea de comprar juegos en numerosas regiones. Y sí, hay varios países de LATAM que tendrían problemas para adaptarse al cambio de paradigma.

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PlayStation Network y la PS Store brillan por su ausencia en más de 120 países

El fin del formato físico despertó muchas preocupaciones en materia de propiedad digital y preservación a largo plazo. De igual forma, los jugadores expresaron su temor ante la posibilidad de que Sony les arrebate las licencias de sus compras o establezca un monopolio con su tienda digital.

Dicho esto, existe otro motivo para mirar con cautela un futuro en el que la vía digital sea la única para comprar videojuegos. Y es que, en caso de que la compañía no extienda el alcance de su servicio PSN, millones de jugadores se quedarán fuera de la generación del PlayStation 6.

Los detalles sobre la nueva consola son desconocidos en su mayoría, pero analistas y expertos coinciden en que es muy probable que sea un dispositivo 100% digital que ni siquiera tenga un lector de discos. Precisamente, se especula que esa es una de las razones por las que se dejó a un lado el formato físico.

En una publicación en Internet, el usuario “bldngtrpdr” reveló que la PSN brilla por su ausencia en Georgia, lo que significa que, en teoría, no podrá crear una cuenta ni acceder la PS Store para comprar títulos digitales en la próxima PlayStation 6. Y con el fin de los juegos físicos, sería prácticamente imposible adquirir nuevos lanzamientos.

Dicho post sirvió como recordatorio de que más regiones se encuentran en la misma situación. De acuerdo con un listado compartido por Insider Gaming en 2024 en relación a la controversia que se formó alrededor de Helldivers 2, hay un total de 121 países en todo el mundo en el que no funciona PlayStation Network ni la PS Store.

Tristemente, la lista permanece igual y se desconoce si Sony tiene la intención de llevar la PSN a dichos territorios ante el inminente debut del PS6. Por ahora, sabemos que países de Latinoamérica como Venezuela y Cuba carecen del servicio en línea y, en consecuencia, no pueden acceder a la PlayStation Store para comprar videojuegos digitales.

Sony guarda silencio sobre los detalles del PlayStation 6, así que es imposible saber si realmente será una consola que sólo admitirá juegos digitales.

PlayStation 6 PSN bloqueado
El PlayStation 6 sería prácticamente injugable en los países en los que la PSN está bloqueada

¿Cuáles países no tienen acceso a la PSN ni la PS Store?

La comunidad recuerda que los usuarios pueden crear una cuenta de PSN de otro país compatible, configurar una cuenta de PayPal en dicha región o recargar saldo con tarjetas de regalo virtuales; sin embargo, cabe la posibilidad de que la compañía tome medidas para detener esas soluciones extraoficiales.

Además, se establece en el documento de términos y condiciones que los jugadores deben proporcionar datos “precisos” sobre el territorio o el país de la cuenta; de lo contrario, Sony “se reserva el derecho de suspender, restringir o cancelar” el perfil del usuario, quien perderá acceso a toda sus compras y el resto de su librería.

Actualmente, legisladores mexicanos están en proceso de presentar una denuncia formal ante un organismo gubernamental. Otras naciones enviaron quejas similares y expresaron su temor ante la posibilidad de que PlayStation recurra a prácticas monopólicas tras dejar de producir juegos físicos.

Por lo pronto, un escenario en el que el PlayStation 6 sea 100% digital dejaría fuera a la inmensa mayoría del mundo, pues la PSN sólo está disponible actualmente en 38% de los países. Esto quiere decir que 62% ni siquiera puede acceder a la tienda para comprar sus videojuegos favoritos.

PS Store no disponible
Si la PS Store no está disponible, será imposible comprar juegos digitales en la PS Store

Esta es la lista con los 121 países que no tienen acceso a la PSN:

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Argelia
  4. Andorra
  5. Antigua y Barbuda
  6. Armenia
  7. Azerbaiyán
  8. Las Bahamas
  9. Bangladesh
  10. Barbados
  11. Bielorrusia
  12. Belice
  13. Benín
  14. Bolivia
  15. Bosnia y Herzegovina
  16. Botsuana
  17. Brunéi
  18. Burkina Faso
  19. Burundi
  20. Cabo Verde
  21. Camboya
  22. Camerún
  23. Las Islas Caimán
  24. República Centroafricana
  25. Chad
  26. Comoras
  27. Costa de Marfil
  28. Cuba
  29. República Democrática del Congo
  30. Yibuti
  31. Dominica
  32. República Dominicana
  33. Guinea Ecuatorial
  34. Eritrea
  35. Estonia
  36. Esuatini
  37. Etiopía
  38. Fiyi
  39. Gabón
  40. Gambia
  41. Georgia
  42. Ghana
  43. Granada
  44. Guinea
  45. Guayana
  46. Haití
  47. Irán
  48. Irak
  49. Jamaica
  50. Jordán
  51. Kazajistán
  52. Kenia
  53. Kiribati
  54. Kosovo
  55. Kirguistán
  56. Laos
  57. Letonia
  58. Lesoto
  59. Liberia
  60. Libia
  61. Liechtenstein
  62. Lituania
  63. Madagascar
  64. Malawi
  65. Maldivas
  66. Malí
  67. Islas Marshall
  68. Mauritania
  69. Mauricio
  70. Micronesia
  71. Moldavia
  72. Mónaco
  73. Mongolia
  74. Montenegro
  75. Marruecos
  76. Mozambique
  77. Namibia
  78. Nauru
  79. Nepal
  80. Níger
  81. Nigeria
  82. Macedonia del Norte
  83. Omán
  84. Pakistán
  85. Palaos
  86. Papúa Nueva Guinea
  87. Filipinas
  88. República del Congo
  89. Ruanda
  90. San Cristóbal y Nieves
  91. Santa Lucía
  92. San Vicente y las Granadinas
  93. San Marino
  94. Santo Tomé y Príncipe
  95. Senegal
  96. Serbia
  97. Seychelles
  98. Sierra Leona
  99. Las Islas Salomón
  100. Somalia
  101. Sudán del Sur
  102. Sri Lanka
  103. Sudán
  104. Surinam
  105. Siria
  106. Tayikistán
  107. Tanzania
  108. Timor Oriental
  109. Togo
  110. Tonga
  111. Túnez
  112. Turkmenistán
  113. Tuvalu
  114. Uganda
  115. Uzbekistán
  116. Vanuatu
  117. Venezuela
  118. Vietnam
  119. Yemen
  120. Zambia
  121. Zimbabue

Y sí, también hay problemas para los jugadores que se muden de país, pues tendrán que crear una cuenta completamente nueva para acceder a la PSN regional.

Pero dinos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que el PS6 será 100% digital? ¿Esperas que el servicio llegue a más países? Déjanos leerte en los comentarios.

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