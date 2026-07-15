El rostro menos amigable de la era digital salió a relucir en semanas recientes y Microsoft no se salvó. Un usuario reveló que su cuenta fue eliminada por la compañía tras un hackeo y perdió toda su colección de juegos de XBOX, así como 25 años de datos en OneDrive.

El detalle fue que el área del servicio al cliente declaró su caso como irrecuperable y simplemente acabaron con la cuenta.

¿Era imposible la reparación? Hoy, quedó claro que es necesario quejarse públicamente para que las compañías hagan lo que les corresponde pues XBOX ya dio respuesta y ofreció solución.

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XBOX responde ante el escándalo del usuario que perdió su cuenta por un hackeo y obtuvo la peor respuesta por parte de Microsoft

Luego de que el usuario de Microsoft, Joshua Khane, compartiera su caso en redes sociales, y esto diera pie a críticas y quejas contra la empresa de XBOX, hubo respuesta.

La cuenta oficial de atención al cliente de XBOX escribió directamente al afectado en su cuenta de X con el siguiente mensaje:

"Lamentamos que esto haya sucedido, no es la experiencia que queremos que nadie tenga cuando su cuenta es comprometida. Hemos estado trabajando para restaurar el acceso a sus compras y nos hemos puesto en contacto con los próximos pasos. Por favor, revise su buzón de voz o bandeja de entrada“.

We’re sorry this happened, it’s not the experience we want anyone to have when their account is compromised. We have been working to restore access to your purchases and reached out with the next steps. Please check your voicemail or inbox. — XBOX Support (@XBOXSupport) July 15, 2026

Lo anterior demuestra que sí existe la posibilidad de restaurar una cuenta de usuario tras un hackeo siempre y cuando el usuario demuestre que es el legítimo propietario del misma y que fue víctima de un ataque cibernético.

La respuesta inicial de Microsoft, lamentablemente, fue radical y eliminaron la cuenta para después considerar el caso somo irreparable.

¿Por qué este usuario perdió su cuenta de Microsoft?

Joshua Khane reveló que en días recientes fue víctima de un hackeo de su cuenta de Microsoft. Tras ponerse en contacto con el servicio al cliente de la compañía comenzó la pesadilla.

El área de atención le informó que los delincuentes cibernéticos cambiaron información de acceso y seguridad, por lo que no era posible resolver la situación y procedieron a eliminar la cuenta.

Con esto, el usuario perdió toda su colección de juegos de XBOX y 25 años de datos e información en OneDrive, Cabe señalar que la cuenta de Microsoft unifica el acceso a todos sus servicios, incluyendo XBOX.

El caso expuso la parte comprometedora de la era digital y el hecho de que el usuario tenga toda su información y contenido en ese formato en plataformas que pueden verse en peligro por algún hackeo.

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