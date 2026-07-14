Crunchyroll es fácilmente el servicio de streaming más popular entre los entusiastas del anime, pues su catálogo incluye cientos de series y películas. Además, la plataforma ofrece beneficios adicionales y otros contenidos. Tristemente, la compañía acaba de anunciar ajustes importantes que decepcionaron a los fanáticos.

El cambio de estrategia afectará a la tienda oficial, que actualmente permite a los usuarios adquirir figuras coleccionables, ropa y más artículos de sus franquicias favoritas. Muy pronto esa experiencia dejará de estar disponible de forma gratuita para el público general y, según el anuncio oficial, se renovará por completo.

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Crunchyroll limitará su tienda oficial a las suscripciones más caras

La Crunchyroll Store es un espacio que ofrece numerosos productos temáticos de anime, como mangas, figuras de colección, posters, vinilos musicales, Blu-Ray de series, peluches, accesorios, calcomanías y mucho más de Dragon Ball, One Piece, Jujutsu Kaisen y un largo etcétera.

Esta tienda está abierta a cualquier persona con una conexión a Internet en las regiones compatibles, independientemente de si están suscritos o no al servicio de paga. Para bien o para mal, muy pronto dejará de estar disponible al público y será necesario tener una membresía para comprar cualquier artículo.

Mediante una actualización en su blog oficial que se publicó el martes 14 de julio de 2026, la compañía informó que restringirá el acceso a la Crunchyroll Store. A partir de algún momento de agosto, será necesario contratar una membresía Mega Fan o Ultimate Fan para entrar a la tienda online y realizar cualquier compra.

Actualmente, el servicio de suscripción ofrece 3 planes de paga: el Plan Fan ($9.99 USD al mes), el nivel Mega Fan ($13.99 USD al mes) y el tier Ultimate Fan ($17.99 USD mensuales). Esto significa que será necesario pagar un mínimo de $14 USD para entrar en la tienda de Crunchyroll.

El servicio de streaming ofrecía un plan gratuito que permitía a los usuarios acceder a un catálogo de animes y películas con anuncios; sin embargo, esa iniciativa se suspendió a finales de 2025. Así pues, las más recientes restricciones representan otro duro golpe para los usuarios que buscan acceder al mayor contenido posible sin pagar una membresía.

Crunchyroll no especificó si estos cambios se aplicarán para Estados Unidos y el resto de regiones. Actualmente, las cuentas oficiales para Latinoamérica no se han pronunciado al respecto. Recordemos que la tienda oficial llegó a México en 2024, aunque sólo se trata de una asociación con Mercado Libre.

Crunchyroll Store será exclusiva para los suscriptores de los niveles Mega Fan y Ultimate Fan del servicio de anime

La tienda oficial de Crunchyroll experimentará cambios

La compañía se abstuvo de revelar la fecha en la que entrará en vigor el cambio, pero en su comunicado asegura que la tienda de Crunchyroll “se transformará en una experiencia completamente nueva” a partir de agosto. En ese momento, pasará a ser un beneficio exclusivo para los suscriptores de los niveles Mega Fan y Ultimate Fan.

Según el anuncio, la versión renovada de la tienda tendrá coleccionables y demás productos de edición limitada inspirados en populares series de anime. Mucha de esa mercancía será exclusiva, lo que significa que los fanáticos no podrán encontrarla en ningún otro lugar.

Antes del lanzamiento de la nueva Crunchyroll Store, se llevará a cabo una venta especial de verano a partir del 14 de julio de 2026. Los usuarios podrán adquirir objetos seleccionados con hasta 50% de descuento. Con respecto a los cambios, la empresa prometió que compartirá “pronto” más detalles.

En la sección de preguntas y respuestas, se reveló que la plataforma aún ofrecerá soporte para tarjetas de regalo hasta el 14 de agosto de 2026. Después de esa fecha, los usuarios deberán comunicarse con el Centro de Ayuda para obtener más información. Los pedidos abiertos aún se procesarán y enviarán con normalidad, incluso después de la transición.

El anuncio generó una reacción negativa por parte de la comunidad, y muchas personas recordaron que Crunchyroll le pertenece a Sony. Y como muchos seguramente ya sabrán, la compañía ahora se enfrenta una gran oleada de críticas después de anunciar que abandonará el formato físico para juegos de PlayStation.

La ienda oficial de Crunchyroll dejará de estar disponible gratis para los usuarios sin una suscripción activa

Pero dinos, ¿qué opinas de estos cambios? ¿Te molesta que se restrinja la tienda? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Crunchyroll si visitas esta página.

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