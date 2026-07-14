PlayStation se encuentra en un espiral interminable de malas noticias. La racha negativa continúa, pues durante el martes 14 de julio de 2026 se confirmó el retraso indefinido del próximo hardware de la compañía. La peor parte es que se desconoce cuánto habrá que esperar para el lanzamiento oficial.

Por si lo anterior no fuese suficiente, esta noticia afecta directamente a los jugadores de un próximo exclusivo de PlayStation 5 que planeaban acompañar el estreno con el periférico en cuestión. En el anuncio oficial, Sony explicó el motivo detrás del cambio de planes y más información sobre el asunto.

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Sony retrasa el FlexStrike, el nuevo arcade stick para juegos de lucha

Aunque se presume que la compañía japonesa ya trabaja en el desarrollo del hipotético PlayStation 6, aún no abandona a la generación actual y ya planea el estreno de nuevos accesorios. Tristemente, uno de ellos tardará más en debutar.

Hablamos del FlexStrike, un nuevo mando especializado para videojuegos de lucha que es compatible con PS5 y PC. Aunque en esencia es un periférico pensado para los profesionales de esports, también es ideal para los jugadores casuales que desean elevar su nivel competitivo sin hacer una enorme inversión.

El arcade stick oficial de PlayStation iba a debutar oficialmente el próximo 6 de agosto de 2026 con un precio de $199.99 USD, por lo que faltaba menos de un mes para su estreno. Lamentablemente, Sony acaba de anunciar que hubo un cambio de planes de último minuto.

Mediante una discreta actualización en su blog oficial, la compañía japonesa reveló que, debido a retrasos inesperados en la producción, el lanzamiento del nuevo FlexStrike se pospondrá de forma indefinida. El comunicado es muy escueto en los detalles y no incluye una ventana de estreno tentativa, por lo que los fans están a oscuras.

Sony informó que se tomará el tiempo suficiente para “pulir los detalles del producto”, y ofreció disculpas a los jugadores por el retraso del FlexStrike. Pero de nuevo, el principal problema es que ni siquiera se ofreció una posible fecha de lanzamiento, así que cabe la posibilidad de que los usuarios afectados tengan que esperar semanas e incluso meses.

Al respecto, la compañía reveló que los jugadores que adquirieron el mando inalámbrico a través de PlayStation Direct pueden consultar el estado de su pedido en la página web y recibirán notificaciones cuando haya alguna novedad. Quienes reservaron el arcade stick en otra tienda, deberán ponerse en contacto con dicho distribuidor.

Parece que el FlexStrike fue el único periférico de la próxima línea de hardware de PlayStation que sufrió un retraso inesperado. El lanzamiento del monitor de 27 pulgadas sigue previsto para el 27 de agosto de 2026 para Estados Unidos y Japón, mientras que los altavoces inalámbricos Pulse Elevate se lanzarán oficialmente a finales de este año.

Sony confirma el retraso del FlexStrike, su nuevo arcade stick oficial para PS5 y PC

Por ahora, se desconoce cuáles son los factores en la producción que causaron el retraso. Esta noticia llega poco después del rumor que afirma que tanto el PS6 como el próximo PS portátil tardarán más en debutar.

El retraso del hardware afectará los planes de los fans de Marvel Tokon: Fighting Souls

Ciertamente, este anuncio llega en un momento inoportuno para la empresa nipona. Sobra decir que la compañía vive una situación compleja tras anunciar que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028, una decisión que generó el disgusto de la comunidad e impulsó numerosas denuncias en México y otros países.

Se podría apaciguar el descontento de los jugadores con el lanzamiento de juegos de calidad; sin embargo, el reciente retraso de FlexStrike posiblemente afectará los planes de muchos fanáticos que esperan el lanzamiento de Marvel Tokon: Fighting Souls, el próximo gran título de lucha de Arc System Works y Sony Interactive Entertainment.

El videojuego protagonizado por los héroes y villanos de los cómics llegará oficialmente a las tiendas el próximo 6 de agosto de 2026, el mismo día en el que iba a debutar el arcade stick; sin embargo, y tras el cambio en el calendario, ahora los jugadores deberán esperar más para disfrutar el título competitivo con el mando especializado.

Afortunadamente, Marvel Tokon: Fighting Souls no sufrió algún retraso, por lo que su estreno aún sigue previsto para principios del próximo mes. Eso sí, el proyecto de Arc System Works también enfrenta su propia polémica, pues hace un par de semanas se reveló que está bloqueado en numerosos países en Steam, incluidas algunas regiones de LATAM.

Tras el retraso, el FlexStrike ya no debutará junto a Marvel Tokon: Fighting Souls

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