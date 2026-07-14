Project Helix es el nombre clave del próximo hardware para videojuegos de XBOX. No se limita a una experiencia de consola pues también se podrán jugar títulos de PC.

Aunque hay emoción por la llegada de una nueva generación, no se niega la incertidumbre en cuanto a precio, condiciones de mercado y recepción ante los usuarios.

Hasta ahora, las proyecciones de los especialistas no son tan positivas. Una firma compartió su pronóstico para el nuevo XBOX durante su primer año y los resultados podrían ser un desastre.

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Project Helix venderá 2 millones de unidades en su primer año, proyectan analistas

Un reporte de Forbes compartió el pronóstico de ventas que realizó S&P Global sobre Project Helix, el nuevo hardware para videojuegos de Microsoft.

De acuerdo con sus proyecciones, el nuevo XBOX venderá 2 millones de unidades en su primer año en el mercado. La cifra es desalentadora pues está por debajo del momento más desastroso que vive la marca de Microsoft en la actualidad.

Si se presenta un escenario en que Project Helix venda 2 millones de unidades en sus primeros 12 meses, la cifra sería inferior al estimado de 3.2 millones de XBOX Series X|S en 2025, el punto más bajo de venta de consolas que ha registrado Microsoft en su historia.

Xbox Helix May Only Sell 2 Million Consoles In Its Launch Year, Says Analyst via @forbes https://t.co/GApBczl7CT pic.twitter.com/76Qovligjr — Paul Tassi (@PaulTassi) July 14, 2026

Ventas de este tipo serían un desastre para XBOX y no estarían cerca de sus competidores

La proyección de S&P Global considera que las ventas bajas de Project Helix estarían relacionadas con su posible característica de ser una PC con la marca XBOX, no una consola tradicional, lo que impactaría en el mercado.

Al respecto, el reporte compara ventas iniciales de 2 millones de dólares con las de los competidores de Microsoft en el sector.

Switch 2 vendió 19.86 millones de unidades en sus primeros 10 meses; PS5 17.4 millones en 12 meses; XBOX Series X|S 8 millones en su año de estreno.

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